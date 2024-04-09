"منى" تخلصت من ضرة أختها| تفاصيل جريمة الغيرة.. ماذا حدث

أمرت النيابة العامة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات،لاتهامها بقتل ضرة شقيقتها بسبب الغيرة وعدم إنجاب شقيقتها.



البداية..

عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة أبشواي، بالعثور على جثة سيدة في منزلها، حيث تبين أنها مذبوحة من الرقبة ملقاة خلف بوابة المنزل.

وبالانتقال والفحص تبين المجنى عليها تدعى “ منى. ر” 45 سنة وبها آثار ذبح بالرقبة وتقيم مع ضرتها وأبنائها فى نفس ذات المنزل،، واستغلت المتهمة شقيقة الزوجة الأولى، وجود المجني عليها بمفردها في المنزل، وارتكبت جريمتها.





وألقى القبض على المتهمة بارتكاب الواقعة والتى اعترفت بارتكابها للجريمة بسبب غيرتها من عدم إنجاب شقيقتها الأطفال على عكس ضرتها، مما دفعها لارتكاب جريمتها البشعة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.