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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3.5 كيلو حشيش.. حيثيات الحكم على ديلر القاهرة

صدى البلد

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات الحكم بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المخدرات.
 

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وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة وعقيدتها واطمأن إليه ضميرها وارتاح إليه وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتلخص في قيام المتهم محمد أبوالخير بالاتجار في المواد المخدرة، كما أن المتهم كان بحوزته سيارة، وأثناء تفتيشه من خلال ضابط بالادارة العامة لمباحث القاهرة عُثر بحوزته على 35 قطعة من مخدر الحشيش، واعترف بحيازته المخدرات بقصد الاتجار.

وأضافت المحكمة، أن المتهم قام بالاتجار بالمواد المخدرة كما استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين مفاد ما تطمئن إليه المحكمة مما شهد به ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وضابط قسم شرطة البساتين.

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وكشف التقرير الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، أن المضبوطات هي جوهر الحشيش المخدر وزن 3.5 كيلو.

وأنكر المتهم في التحقيقات ما نُسب إليه من اتهام، وبجلسة المحاكمة اعتصم بالإنكار، وشرح الدفاع الحاضر معه ظروف الدعوى، والتمس براءته استنادًا إلى بطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات منعدمة واسم المتهم ورد بالتحريات مختلفات عن اسمه الحقيقي، وببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلية وبطلان القبض لعدم وجود المتهم في أي حالة من حالات التلبس وبطلان الإقرار المنسوب صدروه للمتهم بمحضر الضبط.

وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها، أن إنكار المتهم لا يعدو سوى ضرب من ضروب الدفاع القصد منه درء الاتهام عن نفسه، ورفع المسئولية الجنائية عن كاهله، والتشكيك في الأدلة قولية كانت أو فنية للإفلات من قبضة العدالة، ولا تعول على باقي أوجه دفاعه.

وثبت للمحكمة على وجه القطع والجزم واليقين أن المتهم محمد أبو الخير قام بالاتجار في المواد المخدرة بعدد 35 لفة مخدرات، وزنها 3 كيلو ونصف جرامات، حسب تقرير الطب الشرعى.

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