بسبب كلب.. تفاصيل مثيرة في مقتـ ل شاب على يد فني بترول

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة موظفا بشركة بترول، بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل جاره لاعتراضه على تربية كلاب داخل العمارة بالجيزة.

جاء في أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 20088 لسنة 2023 جنايات الجيزة، أن المتهم "إسماعيل . ح" فنيبشركة صيانكو للبترول، قتل المجني عليه "رأفت . م" - عمدًا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية وعقد العزم علىقتله وأعد لذلك الغرض سلاح ناري.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم توجه إلى المكان الذي أيقن سلفا بتواجد المجني عليه فيه وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيار ناري بصدره قاصد من ذلك ازهاق روحه فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأحرز سلاحا ناريًا وذخائر طلقة خرطوش مما تستخدم على السلاح محل الاتهام الأول دون أن يكون مرخصًا لهبحيازتها أو إحرازها.