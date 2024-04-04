بيبيعوا أطفال على الفيس بوك.. حكم رادع للمتهمين بالاتجار بالبشر في شبرا

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، شخصين بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهما بالإتجار بالبشر في منطقة شبرا.

وجهت النيابة لهما تهمة الاتجار بالبشر في شبرا، وتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

وجاء في أروق القضية رقم 1963 لسنة 2023 جنايات شبرا والمقيدة برقم 2331 لسنة 2023، عن قيام المتهمين بعرض طفل رضيع وبيعه عبر تطبيق " الفيس بوك"، على الفور تم القبض عليهما عقب التبع لصاحب صفحة الفيسبوك، بمواجهتهما أقروا بارتكابهما الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبسهما علي ذمة التحقيقات إلي أن تمت إحالتهما إلي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.