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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلصت على أمها| أغرب جريمة قـ.تل في بولاق الدكرور.. ما القصة؟

صدى البلد

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، بمعاقبة ربة منزل بالسجن 15 سنة، لاتهامها بقـ.تل والدتها بسبب خلافات أسرية في منطقة بولاق الدكرور.

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وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمة "و . س"  ربة منزل، قـ.تلت والدتها المجنى عليها "ا . ك"  عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتلها على إثر خلافات أسرية متكررة بينهما يوميًا، وما إن ظفرت بها حتى انهالت عليها بعدة ضربات بأسلحة بيضاء "أجنة حديد، سلك كهربائى" أعدتها مسبقا لارتكاب جريمتها والتي أودت بحياتها.

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وكانت البداية بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية وأبلغ الجيران الشرطة، وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين العثور على جثة سيدة عمرها 69 عامًا وتُدعى "اعتدال"، كما أفادت التحقيقات بأن الأهالي أشاروا إلى أن العجوز تعاني من أمراض نفسية، وبمناظرة جسدها تبين وجود آثار اعتداء خاصةً على الرأس واتضح أن هناك شبهة جنائية لاسيما أن الجانى دخل مسكنها بشكل طبيعي.

 

وألقت الشرطة القبض على ابنة السيدة المٌسنة، فاعترفت بارتكابها للجريمة وأرشدت عن الأداة المستخدمة في الواقعة.

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