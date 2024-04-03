في رمضان| تحقيقات موسعة بواقعة تعدي شاب على طفل بالشرابية

تباشر جهات التحقيق بالقاهرة، التحقيق مع عامل لاتهامه بالتعدي جنسيا علي طفل في نهار رمضان، بعد استدراجه إلى محل دراجات هوائية في منطقة الشرابية بالقاهرة.

البداية ..

عندما تلقي قسم شرطة الشرابية بلاغا من أسرة طفل يتهمون عاملا بهتك عرضه في نهار رمضان داخل محل في دائرة قسم شرطة الشرابية، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات والبحث تبين أن عامل في محل دراجات هوائية استدرج طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وهتك عرضه.

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.