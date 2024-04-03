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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في رمضان| تحقيقات موسعة بواقعة تعدي شاب على طفل بالشرابية

صدى البلد

تباشر جهات التحقيق بالقاهرة، التحقيق مع عامل لاتهامه بالتعدي جنسيا علي طفل في نهار رمضان، بعد استدراجه إلى محل دراجات هوائية في منطقة الشرابية بالقاهرة.

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البداية ..

عندما تلقي قسم شرطة الشرابية بلاغا من أسرة طفل يتهمون عاملا بهتك عرضه في نهار رمضان داخل محل في دائرة قسم شرطة الشرابية، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات والبحث تبين أن عامل في محل دراجات هوائية استدرج طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وهتك عرضه.

 

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.

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