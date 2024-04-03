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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أحط الكلب مكان ما أنا عايز.. تفاصيل التحقيقات بواقعة قـ.تل سائق مدينة نصر

صدى البلد

استمعت جهات التحقيق بالقاهرة، إلى أقوال السمكري المتهم بقتل سائق تاكسي بمنطقة مدينة نصر.

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وجاء في أقوال المتهم أمام النيابة، أن المجني عليه يمتلك كلبا ضخما منذ فترة كبيرة في عقار بمنطقة عزبة الهجانة، ويقوم بوضعه أمام المنزل، ودائما ما يثير الكلب الذعر والرعب لدى سكان المنطقة بسبب صوته، كما أنه تحدث مع المجني عليه أكثر من مرة بسبب وجود الكلب أمام العقار، وكيف أنه يثير رعب السكان، بسبب قيامه بمحاولة الركض خلفهم رغم قيام المجني عليه بربطه بحبل كبير.

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أنا حر أحط الكلب مكان ما أنا عايز…

وكشف المتهم، أن الكثير من السكان تعرضوا لحوادث متفرقة بسبب ذلك الكلب، وأن بعضهم كان يقع بسبب خوفه منه، وبسبب نباح الكلب المتكرر، وأنه يفاجئ السكان وهم في أمان أثناء دخولهم باب العقار، كما أنه يوم الواقعة توجه إلى جاره ليتحدث معه عن الكلب، إلا أن المجني عليه ردد قائلا: "أنا حر أحط الكلب مكان ما أنا عايز" لتنشب بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة بالأيدى، وحاول الجيران التدخل لفض التشاجر.

وأوضح أنه لم يتمالك أعصابه بسبب قيام المجني عليه بتخويفه بالكلب، وتلويحه إلى الكلب لمهاجمته، فقام بطعن المجني عليه بعد جلب سكينة من شقته، ليرديه قتيلا في الحال، بسبب استمرار النزيف.

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تحريات المباحث..

وقالت تحريات رجال المباحث، إن المجني عليه يمتلك كلبا وربطه بمدخل العقار لكن المتهم طلب منه إبعاده، فنشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بطعن المجني عليه في صدره بسكين، وفر هاربا، حتى تم القبض عليه.

قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها، كما قررت تحريز السلاح المستخدم، وسماع أقوال الجيران في العقار ممن تواجدوا أثناء المشاجرة، والتحفظ على الكلب وإرساله إلى مصلحة الطب البيطري.

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