عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأم والعشيق| تفاصيل مثيرة في واقعة مقـ تل فتاة مدينة نصر

صدى البلد

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس المتهمين بقتل طفلة 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث تعرضت للضرب من قبل عشيق والدتها حتي الموت بسبب تبولها اللاإرادي.

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

قرار قضائي بشأن قاتـ.ل نجلته بالمرج صعقا بالكهرباء والفحص الطبي كشف الجريمة

البداية..


أخفت الأم فعلة عشيقها، وادعت بأن الأب هو من أقدم على ضرب ابنته حتى فقدانها الوعي محاولة بذلك إخفاء جريمة عشيقها، كما حررت الزوجة محضرا ضد زوجها تتهمه فيه بالتعدي على ابنته حتى أحدث إصابتها وعلى أثرها تم نقلها إلى المستشفى، وأمرت نيابة شرق القاهرة بضبط وإحضار الزوج المتهم عقب اتهام زوجته له بالتعدي بالضرب على ابنتها.

txt

الفلوس هي السبب| قرار جديد بشأن المتهم بقتل جزار حلوان

txt

قرار عاجل بضبط وإحضار المتهمين بإطلاق النار على صاحب مغسلة ونجله بالمطرية

تبين من الكشف الطبي على الطفلة أنها تعاني من اضطراب في درجة الوعي، وترقد أسفل أجهزة التنفس الصناعي، وإصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، وسحجات بالأطراف ونزيف بالمخ، ولا يمكن استجوابها، وعقب وضع الطفلة على أجهزة التنفس  توفيت فتم استدعاء الأب لسماع أقواله فيما نسب إليه من اتهامات موجهة إليه، وأقر الأب بأنه لم يتعدَ على طفلته وأنه لا يعيش بصحبة زوجته وأنه على خلافات معها وعلى علاقة بآخر، كما وتم استدعاء الأم لاستجوابها والاستماع لأقوالها مرة ثانية وتوجيه لها تهمة قتل طفلتها وبتضييق الخناق عليها ومناقشتها أقرت بأنها على علاقة غير شرعية بشخص آخر كان يعيش برفقة أولادها وقام بالتعدي على طفلتها بسبب تبولها اللاإرادي فأحدث إصابتها وتم نقلها إلى المستشفى وادعت تعدي والدها عليها بالضرب فأحدث إصابتها، وتولت النيابة التحقيق مع المتهمة وعشيقها وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.
 

txt

إحالة سيدتين بتهمة تكوين تشكيل عصابي لسرقة النساء في الأميرية إلى المحكمة

txt

أنهى حياة صحبه بمفك| ننشر حيثيات الحكم على سفاح الأزبكية

تبين من التحريات بأن "سارة" على علاقة غير شرعية بشخص يدعي "محمد. ج" كان يقيم برفقة أبنائها، وأكدت بأنه صباح يوم الواقعة اعتدى عشيقها على ابنتها بسبب تبولها أثناء نومها، فأحدث إصابتها، وتم القبض على الأم وعشيقها، وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة، بتهمة قتل الطفلة، وبعرضهما على جهات التحقيق قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

حالات جديري مائي بإحدى مدارس حدائق أكتوبر| وتأجيل امتحانات الطلاب المصابين

500 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 قبل العيد

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

مفاجأة بالأسماء| تواجد 4 لاعبين من الأهلي والزمالك في قائمة المنشطات.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

قرار قضائي بشأن قاتـ.ل ابنته بالمرج صعقا بالكهرباء.. والفحص الطبي كشف الجريمة

لغز الـ 6 أشهر | تفاصيل مثيرة في تحقيقات حادث فتاة البراجيل.. انفراد

الفلوس هي السبب| قرار جديد بشأن المتهم بقتل جزار حلوان

بسبب رئيس نادي بيراميدز.. قرار قضائي عاجل في محاكمة عدلي القيعي

قرار عاجل بضبط وإحضار المتهمين بإطلاق النار على صاحب مغسلة ونجله بالمطرية

قرار عاجل ضد المتهم بقتـ ل سائق المعصرة| تفاصيل

إحالة سيدتين بتهمة تكوين تشكيل عصابي لسرقة النساء في الأميرية إلى المحكمة

ترشيحاتنا

بعد هجوم بن غفير عليه.. وزير إسرائيلي جديد يطالب بإقالة رئيس الشاباك

حدث في 24 رمضان.. بناء مسجد عمرو بن العاص وهلاك أبو لهب

مدبولي يترأس أول اجتماع لـ"الحكومة" في ولاية الرئيس السيسي الجديدة

بدء الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث العدوان على غزة

الأم والعشيق| تفاصيل مثيرة في واقعة مقـ تل فتاة مدينة نصر

الصليب الأحمر: انهيار نظام الرعاية الصحية تماماً في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 إبريل 2024

جمال شعبان يحذر من صيام الأطفال ويكشف عن الأسباب

التعاون السعودي قد يخطف معلول براتب أعلى من الأهلي.. والكلمة الأخيرة للخطيب

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

فيديو

43 ألف جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل على السوشيال ميديا

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ