الأم والعشيق| تفاصيل مثيرة في واقعة مقـ تل فتاة مدينة نصر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس المتهمين بقتل طفلة 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث تعرضت للضرب من قبل عشيق والدتها حتي الموت بسبب تبولها اللاإرادي.

البداية..



أخفت الأم فعلة عشيقها، وادعت بأن الأب هو من أقدم على ضرب ابنته حتى فقدانها الوعي محاولة بذلك إخفاء جريمة عشيقها، كما حررت الزوجة محضرا ضد زوجها تتهمه فيه بالتعدي على ابنته حتى أحدث إصابتها وعلى أثرها تم نقلها إلى المستشفى، وأمرت نيابة شرق القاهرة بضبط وإحضار الزوج المتهم عقب اتهام زوجته له بالتعدي بالضرب على ابنتها.

تبين من الكشف الطبي على الطفلة أنها تعاني من اضطراب في درجة الوعي، وترقد أسفل أجهزة التنفس الصناعي، وإصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، وسحجات بالأطراف ونزيف بالمخ، ولا يمكن استجوابها، وعقب وضع الطفلة على أجهزة التنفس توفيت فتم استدعاء الأب لسماع أقواله فيما نسب إليه من اتهامات موجهة إليه، وأقر الأب بأنه لم يتعدَ على طفلته وأنه لا يعيش بصحبة زوجته وأنه على خلافات معها وعلى علاقة بآخر، كما وتم استدعاء الأم لاستجوابها والاستماع لأقوالها مرة ثانية وتوجيه لها تهمة قتل طفلتها وبتضييق الخناق عليها ومناقشتها أقرت بأنها على علاقة غير شرعية بشخص آخر كان يعيش برفقة أولادها وقام بالتعدي على طفلتها بسبب تبولها اللاإرادي فأحدث إصابتها وتم نقلها إلى المستشفى وادعت تعدي والدها عليها بالضرب فأحدث إصابتها، وتولت النيابة التحقيق مع المتهمة وعشيقها وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.



تبين من التحريات بأن "سارة" على علاقة غير شرعية بشخص يدعي "محمد. ج" كان يقيم برفقة أبنائها، وأكدت بأنه صباح يوم الواقعة اعتدى عشيقها على ابنتها بسبب تبولها أثناء نومها، فأحدث إصابتها، وتم القبض على الأم وعشيقها، وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة، بتهمة قتل الطفلة، وبعرضهما على جهات التحقيق قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.