الفلوس هي السبب| قرار جديد بشأن المتهم بقتل جزار حلوان

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بقتل جزار بمنطقة حلوان بسبب خلافات مالية بينهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين مالك محل جزارة - مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح متفرقة، وعامل بمحل جزارة - مقيم بدائرة القسم -توفى متأثرًا بإصابته، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كلٌ منهما على الآخر بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها ووفاة أحدهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور.. وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.