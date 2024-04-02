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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب رئيس نادي بيراميدز.. قرار قضائي عاجل في محاكمة عدلي القيعي

صدى البلد

أجلت المحكمة الاقتصادية، محاكمة عدلي القيعي في سب وقذف ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز لجلسة 16 أبريل.

وأقام المهندس ممدوح عيد، الدعوى رقم 1215 لسنة 2024 ضد عدلي القيعي، يتهمه فيها بالسب والقذف وخدش للشرف والاعتبار علانية، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال,
 

وطالب بتعويض مؤقت بمبلغ 250001 جنيه؛ بسبب هجوم القيعي عليه، ووصفه بما يخالف الواقع في إحدى حلقاته خلال برنامجه التلفزيوني.
 

أكد محمد رشوان المحامي بالنقض، أنه أجرى اتصالاً مع عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، الذي أبدى اندهاشه من الدعوى القضائية المرفوعة ضده، من جانب ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز.
 

وقال رشوان في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "بيراميدز فشل في تحقيق أي بطولة داخل الملعب، واتجه إلى القضايا، الأولى وجود قضية ضد حسين الشحات، ثم رفع قضية أخرى ضد عدلي القيعي.. ولابد أن نضع علامة تعجب ولا أحد يعرف الأسباب وراء ذلك".
 

وأضاف: "من حق أي طرف رفع دعوى قضائية وفقا لأحكام الدستور، وهناك في القانون جرائم الشكوى وهي مرتبطة بمواعيد معينة، ونسميها في القانون جنحة مباشرة، والواقعة مر عليها أكثر من 3 أشهر، أو من الوارد يكون تم العلم بالشكوى في وقت متأخر".

وأكمل: "معيار السب والقذف عبر وسائل التواصل أو التليفزيون يكون له معايير معينة، ولا بد أن يكون الاتهام يمثل جريمة، لو صحت؛ لاستوجبت عقوبته، أو الإساءة لسمعته أو الاحتقار من شأنه".

وتابع: "سنترك التقييم للسلطة القضائية، ولكن تصريحات عدلي القيعي كلها في إطار الرياضة وموضوع التحريض على هروب لاعب، لا يعاقب عليه أي طرف من الأطراف".

وزاد: "ممدوح عيد عليه تقديم ما يثبت أنه كان خبيرا في نادي أرسنال، ويترك للمحكمة التقييم".

وأضاف: "هناك تقارب بين الأهلي والزمالك، والعلاقات جيدة بين جميع الأندية، ولا أعرف لماذا يسعى بيراميدز دائما لعمل أزمات مع الأهلي".

عدلي القيعي المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز المحكمة الاقتصادية برنامج بوكس تو بوكس رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي رفع دعوى قضائية

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