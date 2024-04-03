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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار قضائي بشأن قاتـ.ل نجلته بالمرج صعقا بالكهرباء والفحص الطبي كشف الجريمة

صدى البلد

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس مسن ونجله 45 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل ابنة الأول لارتباطها بعلاقة عاطفية بشاب فى المرج.

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وكانت النيابة قررت حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهما تهمة القتل العمد.

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البداية ..


تلقى قسم شرطة المرج إخطارًا من مستشفى اليوم الواحد، يفيد بوصول فتاة عشرينية مصابة بحروق فى مختلف أنجاء جسمها إثر تعرضها لصعق كهربائى، وبإجراء الفحص الطبى لها تبين أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها. وانتقل رئيس مباحث القسم إلى المستشفى، وبمقابلة طبيب الاستقبال أفاد بأن المجنى عليها توفيت نتيجة إصابتها بصعق كهربائى بأماكن حساسة.

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