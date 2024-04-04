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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة بمـ.فك.. تفاصيل مثيرة في واقعة مقتـ.ل شاب بولاق الدكرور

صدى البلد

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، عاطلا بالسجن المؤبد لاتهامه بقـ.تل شخص بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقة بولاق الدكرور.

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وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم "خ . س" قتل المجنى عليه "م . م"، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله بسبب خلافات سابقة بينهما، وما أن ظفر به حتى وجه صوبه عدة ضربات بسلاح أبيض "مفك" تجاه جسده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

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وكشف أحد شهود العيان، أنه حال عودته من عمله، أبصر المتهم يتشاجر مع المجنى عليه، فتمكن من فض المشاجرة بينهما، بالتعاون مع الأهالى إلا أن المتهم أتى من خلفهم واتجه صوب المجنى عليه مسددا له ضربات بسلاح أبيض "مفك" في صدره، فسقط أرضا متأثرا بإصابته.

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