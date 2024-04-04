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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالجلاليب البيضاء.. وصول المتهمين بقضية الجنرال اليمني لـ محكمة زينهم|فيديو

المتهمين
المتهمين

وصل المتهمين بإنهاء حياة الجنرال اليمني اللواء حسن العبيدي، إلى مقر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم بجنوب القاهرة لنظر جلسة الحكم عليهم.

تفاصيل قضية مقتل الجنرال اليمني

تطورات وتفاصيل مثيرة في قضية مقتل الجنرال اليمني اللواء حسن العبيدي، حيث حصل صدى البلد على لقطات جديدة من داخل مسرح الجريمة ومن المسروقات،  وكشفها تقرير الفحص الفني.

وجاء ضمن تقرير الفحص الفني، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حادث مقتل اللواء حسن العبيدي الجنرال اليمني، البالغ من العمر 46 عاما، رئيس دائرة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية، في أحد العقارات بدائرة شرطة بولاق الدكرور في الجيزة، وفقا لقرار النيابة العامة بمعاينة مسرح الحادث ورفع كافة الآثار البيولوجية والبصمات.

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وكشفت المعاينة والفحص في حادث مقتل الجنرال اليمني، أن العقار محل الحادث مكون من 14 طابق يؤمن غلقه بواسطة بوابة حديد والشقة تقع في الطابق الثاني عشر على يمين الصاعد من السلم ويؤمن غلقها بواسطة بابين الأول باب خارجي من الحديد ووجد في حالة فتح والثاني باب خشبي محكوم غلقه بواسطة كالون.

وأثناء المعاينة تم العثور على جثمان المجني عليه الجنرال اليمني في الطرقة أمام باب المطبخ الخشبي مسجى على وجهه وبمناظرتها تبين أنها لذكر في العقد الخامس من العمر ويرتدي بلوفر كحلي اسفله تي شيرت أبيض اللون، وعاري من النصف السفلي من الجسم ومقيد اليدين والقدمين من الجهة الخلفية مكمم الفم بقطعة قماش وبه إصابات بالرأس من الخلف وأعلى الحاجب الأيسر.

المتهمون في المحكمة
المتهمون في المحكمة

وتبين وجود آثار لاستضافة داخل شقة الجنرال اليمني، على منضدة بمنتصف الصالة تتمثل في 3 أكواب زجاجية وزجاجتين بلاستيكية لمياه غازية وزجاجة مدون عليها ID وطفاية بها عدة أعقاب سجائر وعدة مناديل بحجرة النوم والحمام وتم رفع عينات منهم لفحصهم معمليا.

وتم العثور على عقب سيجارة داخل غرفة نوم الجنرال اليمني، ووجود آثار تلوثات بنية اللون يشتبه أن تكون دماء بأرضية الصالة وايضا تلوثات بنية اللون يشتبه أن تكون دماء على الحائط الأيمن للطرقة.

المتهمون في المحكمة
المتهمون في المحكمة

وتم العثور على عدد 2 سكين الأولى على رخامة المطبخ والثانية في غرفة النوم ونصل معدني بهم ملوثات بنة تشبه الدماء، وتم رفع عينيات من مسرح مقتل الجنرال اليمني، عبارة عن تلوثات بنية وعقب سيجارة ماركة كابتن بلاك، ومسحة من فوهة زجاجة ID ومسحة من على مج زجاجي يحتوى على كمية من سائل برتقالي، ومسحة من فوهة عبوة بلاستيك ومسحة قطعة قماش، وعدد2 مناديل عثر عليهما في غرفة النوم.

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