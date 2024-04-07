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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

بطلة الفيديوهات الخادشة للحياء| تفاصيل جديدة في واقعة فتاة الإسكندرية

صدى البلد

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس سيدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب .

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البداية..

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات – لها معلومات جنائية) ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمحافظ الإسكندرية ، وعُثر بحوزتها على (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الاجرامى")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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