تعليق مثير لشوبير بعد تعادل الأهلي مع إنبي

علق الأعلامي أحمد شوبير، على نتيجة مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز.

وكتب: "‏اهم مميزات الأهلي كانت انه يسجل في الوقت الضائع الآن اصبحت اهم عيوب الاهلي يسمح بدخول اهداف مرماه!!!!!!!؟؟؟؟؟”.

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمام فريق إنبي ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، في إطار الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ونجح كهربا في تسجيل هدفي للأهلي في الدقيقتين 44 و73 ، فيما سجل هدفي إنبي اللاعب يوسف لبيب في الدقيقتين 60 و90+4 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 18 في المركز 11 في ترتيب الدوري المصري، وتصدر إنبي الدوري برصيد 28 نقطة.