كنت أتمنى أكون مصريا عشان أنتخب السيسي.. ومحمد رمضان شوه الطرب الأصيل.. مجد القاسم يطلق سهامه

أدلى الفنان مجد القاسم، خلال لقاء له لبرنامج “خط أحمر”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، بالعديد من التصريحات الهامة، والتي نستعرضها لكم من خلال هذا التقرير التالي.

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصريا عشان أنتخب السيسي

أشاد الفنان السوري مجد القاسم، بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه سدة الحكم في البلاد، موضحا: " كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي".

تابع الفنان مجد القاسم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرئيس السيسي حقق إنجازات تعادل 60 أو 70 سنة، موضحا أن استقرار مصر يمثل استقرار للأمة لأنها السند والضهر والأخ لأي عربي واستقرارها يساهم في عودة المنطقة إلى مكانتها الطبيعي وريادتها المعهودة بعد أن عشنا فترة كبيرة من الويلات والحروب.

تابع الفنان مجد القاسم، الحصول على الجنسية المصرية شرف كبير، مستطردا: عشت أيام ضنك في بداية حياتي الفنية، ولكن كان عندي إصرار وعزيمة بعد موجة كبيرة من اليأس والحزن".

مجد القاسم: مصطفى كامل سيطر على مؤدي المهرجانات وضبط إيقاع النقابة

أشاد الفنان مجد القاسم، بتعامل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، مع أزمة مؤدي المهرجانات، من خلال إصدار عدد من القرارات الهامة والفارقة والتي سيطرت وتصدت للإسفاف، من بينها الغناء بفرقة وعدم طرح أي أغنية دون موافقة النقابة بعد مراجعة كلماتها.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصطفى كامل أعاد حقوق الموسيقيين الغلابة، موضحا أن إنشاء شعبة الأداء الصوتي بنقابة المهن الموسيقية ساهم في زيادة إيرادات النقابة، فضلا عن السيطرة على مؤدي المهرجانات والعمل تحت مظلة ورقابة نقابية.

تابع الفنان السوري مجد القاسم، مصر ولادة بالنجوم وتمتلك آلاف الأصوات عظيمة والقادرة على تغيير مسار المزيكا، وهناك العديد من الأمور الأخرى التي من شأنها إعادة الفن إلى مكانته من خلال نقابة المهن الموسيقية ووزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية.

مجد القاسم يفتح النار على محمد رمضان: شوه الطرب الأصيل

فتح الفنان مجد القاسم، النار على الفنان محمد رمضان بسبب كلمات أغانيه المسئية، والتي من بينها "الجركن ترك" قائلا: ، جيل هاتي بوسة يا بت وأديك في الجركن تركن شوهوا الطرب الأصيل،

تابع الفنان مجد القاسم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أنا ضد كلمات أغاني المهرجانات ولم أعترض على لون المزيكا الجديدة، ولابد من بذل جهودا كبيرة لتصحيح مسار الأغنية".

وعلق الفنان مجد القاسم، على كثرة خلع الفنان محمد رمضان لملابسه خلال إحياء حفلاته قائلا: محمد رمضان فنان كبير ولا يحتاج لخلع ملابسه لزيادة شهرته، ونحت في الصخر عشان يظهر وهو فنان مقنع وكبير جدا وله كاريزما لكنه مؤدي وليس مطربا".

مجد القاسم يُبكي لبنى عبد العزيز بسبب "أسمر يا أسمراني".. تفاصيل

حكى الفنان السوري مجد القاسم، موقفا مؤثرا جمعه بالفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز بإحدى الحفلات الخاصة بتكريمها.

وقال الفنان مجد القاسم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لبنى دخلت في نوبة بكاء شديدة على خلفية غنائي أغنية أسمر يا سمراني وقالتلي دي أحب الأغاني لقلبي وأنت غنيتها بطعم تاني وأبدعت فيها وكانت مفاجأة إنها تتغنالي تاني بعد الفنان الراحل العندليب عبدالحليم حافظ.

وروى الفنان السوري مجد القاسم، تفاصيل أول لقاء جمعه بالملحن الكبير الرحل سيد مكاوي، لافتا إلى أنهما التقيا في سوريا وبعد بـ 15 يوما قررت الذهاب إلى مصر وأول شيء قمت به هو الذهاب إلى بيته، ولحن لي أغنية في حياتي بعنوان طير يا جناح الشوق".

مجد القاسم: اتحديت الظروف وجيت مصر بـ 100 دولار وطلعت مزورة

قال الفنان مجد القاسم، إنه تحدى كل ظرفه الصعبة التي مر بها وجاء إلى مصر ولم يكن لديه سوى 100 دولا فقط واكتشف أنها مزورة، فضلا عن ضياع حقيبته في المطار مما زاده إصرارا على النجاح.

أضاف الفنان مجد القاسم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كنت مهووس بالفن لأنه حلم الطفولة، ولكن بعض أفراد عائلتي اعترضوا على دخولي الفن، بسبب عادات المجتمع الريفي وقلة الوعي لديهم، وكان لديهم معتقد أن الغجر هم من يغنون والبعض يعتبرون الغناء "عيب".

تابع: لست متكبرا ولا مغرورا، وشهرتي ونجوميتي لم تؤثر في شخصيتي بل زادتني تواضعا وإنسانية وحب من الجمهور.

مجد القاسم: أغاني المهرجانات أحدثت شرخا بالمجتمع.. ولا علاقة لها بالتطور

قال الفنان مجد القاسم، إن السوشيال ميديا تسببت في ظهور وانتشار أغاني المهرجانات، وأحدثت زلزلا وشرخ المجتمع ولا علاقة له بالتطور، مضيفا: أنا لست ضد المزيكا ولكن ضد الكلمة".

وكشف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: عن الغلطة الكبرى التي ارتكبها في حياته وصفها بالشنيعة، لافتا إلى أنه رفض عدد كبير من العروض السينمائية وكانت أدوار بطولة، على أمل أن يعرض عليا أحد المؤلفين تجسيد شخصية الفنان الكبير الراحل فريد الأطرش.

تابع الفنان مجد القاسم، مرت الأيام السنوات وزادت العراقيل ولكن لدي أمل وإصرارا أنني سأجسد شخصيته في يوم من الأيام".