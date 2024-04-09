لا تنظر إلى الشمس.. احذر من هذا الفعل وقت الكسوف

النظر المباشر إلى الشمس أثناء كسوف الشمس يمكن أن يكون ضارًا للعينين، هناك ما يعرف بالتعرض للضوء الشمسي المباشر أثناء الكسوف، والذي يحدث عندما يكون القرص الكامل للشمس مختفيًا وتبقى ضوءها المحيط فقط، وفقا لما نشره موقع إكسبريس وتحذيرات خبراء الأبراج .

تحذير في يوم كسوف الشمس

عند النظر إلى الشمس مباشرة دون وقاية خلال الكسوف، يمكن أن يحدث ضرر للعينين، وهذا ما يعرف بالتعرض للشمس القوية والأشعة فوق البنفسجية. يمكن أن يسبب هذا الضرر حروقًا على القرنية والشبكية، وقد يؤدي إلى تدهور حاد في الرؤية وحتى فقدان البصر.

لذا، إذا كنت ترغب في مشاهدة كسوف الشمس، فيجب أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية عينيك. من الأمور التي يمكنك القيام بها:

استخدم نظارات واقية خاصة للكسوف الشمسي: تأكد من أنها تحمي من الأشعة فوق البنفسجية والضوء الساطع. يجب أن تكون هذه النظارات مصرحًا بها ومصممة خصيصًا لحماية العينين من الشمس أثناء الكسوف.

استخدم المرشحات الشمسية: يمكن استخدام المناظير المزودة بمرشحات خاصة للنظر إلى الشمس. تعمل هذه المرشحات على تصفية الضوء الساطع والأشعة فوق البنفسجية الضارة.

البقاء داخل المنزل أو الانتقال إلى منطقة مظلمة: إذا كنت لا تملك الوسائل اللازمة لحماية عينيك، فمن الأفضل أن تبقى داخل المنزل أو الانتقال إلى مكان آمن ومظلم خلال فترة الكسوف.

من الضروري أن تعرف أن مشاهدة الكسوف الشمسي بشكل آمن هو أمر هام للحفاظ على صحة عينيك. لذا، يُنصح باتباع الإرشادات السابقة والتأكد من الحصول على معلومات موثوقة حول الحماية أثناء الكسوف الشمسي.