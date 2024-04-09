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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صيد العقارب 29.. مواجهة محمد نجاتي وأحمد ماهر ورياض الخولي

صدى البلد

في الحلقة 29 من مسلسل "صيد العقارب"، شهدت مواجهة نارية بين حسن ضرغام (أحمد ماهر)، إسماعيل الغول (رياض الخولي)،وشريف (محمد نجاتي).
 

وتبين أن والدته قد تعرضت للظلم من قبل حسن ضرغام وإسماعيل الغول، حيث قاما بتزوير عقد زواجها العرفي، وهذا الأمر تسبب في تعرضها للعار بسبب حملها دون زواج. ولذلك، قررت الهروب.

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل “صيد العقارب”.

وتعرض قناة cbc مسلسل صيد العقارب، فى الساعة السابعة والنصف مساءً والإعادة الأولى 2:15 فجرًا والإعادة الثانية 1:45 ظهرًا.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "صيد العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية  برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

 

 

 

 

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