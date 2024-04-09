عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لا تتجاهلها.. 3 طرق لحماية بياناتك عند استخدام متصفح كروم

صدى البلد

يعد متصفح جوجل كروم واحدا من أكثر متصفحات الويب استخدامًا، لذا تسعى شركة جوجل باستمرار لتعزيز مزايا الأمان إلى متصفح كروم وذلك لضمان الحفاظ على أمان بياناتك إليك وفقا لموقع "zdnet "طرق لتحسين الأمان عند استخدام متصفح كروم.

بسعر معقول و بإمكانات جبارة .. تعرف على مواصفات هاتف “Poco C61 ”

بامكانيات مش هتخليك تندم انك اشتريته .. هاتف Huawei nova 12i

- مسح بياناتك بانتظام

يساعد  متصفح جوجل كروم  على الحفاظ على أنواعًا مختلفة من البيانات، والصور والملفات وكلمات المرور إلا أنه على الرغم من ذلك  يمكن للقراصنة استخدامها ضدك؛ وسرقة بياناتك الشخصية ومحاولة استخدامها للوصول إلى حساباتك.

لذا يمكنك الضغط على الأزرار الثلاثة التالية معًا: (Ctrl + Shift + Del) من داخل النافذة، التي تريد القيام بحذفها، ثم النقر فوق (حذف البيانات) .


 عدم استخدام مدير كلمات المرور 

يحتوي متصفح كروم على مدير كلمات مرور يمكن استخدامه للقيام بحفظ كلمات المرور الخاصة بالمواقع التي تقوم بزيارتها 

وللحفاظ على أمان بياناتك  وذلك أثناء التصفح، يمكن القيام باستخدم مدير كلمات مرور آخر غيرمدمج في المتصفح للقيام بإدارة جميع كلمات المرور، ويمكنك القيام بضبط إعدادات كروم  وذلك لعدم اقتراح حفظ كلمات المرور أبدًا، وللقيام بذلك، يمكنك الكتابة في شريط العنوان الجملة التالية: chrome://password-manager/passwords، ثم القيام بالنقر فوق (الإعدادات)، ثم القيام بتعطّيل خيار اقتراح حفظ كلمات المرور Offer To Save Passwords.

على الجانب الآخريتضمن متصفح كروم مزية التصفح الآمن و التي تقدم مستويات من الحماية، هي:

 (No Protection)   بدون حماية : يجب تجاهل هذا الخيار وعدم تفعيله.
   (Standard Protection)  الحماية القياسية : تحمي من مواقع الويب والتنزيلات الضارة. 
 

متصفح جوجل كروم جوجل كروم سرقة بياناتك الشخصية كلمات المرور حفظ كلمات المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية غدا على أغلب المحافظات .. وانخفاض درجات الحرارة

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

مطلعش ضابط..مسئول الجبلاية خطف انثي وتحسس مناطق عفتها وانهي براءتها..خاص

أخطاء ساذجة.. شوبير ينفعل بعد تعادل الأهلي مع إنبي

نتنياهو يعلن تحديد موعد اجتياح رفح.. وشرط واحد لإيقاف العملية

معجزة ربانية تحدث في آخر ليلة من رمضان .. اغتنمها لسه قدامك فرصة للفجر

شوارع مفتوحة.. أحمد موسى ينتقد دفاع الأهلي بمنشور لاذع

موضوعات متعلقة

طال انتظارها.. شركة آبل تفاجئ حامليها بإصدارات جديدة بأنظمة التشغيل فما القصة؟

لاتندم على شرائه.. الإصدار الجديد من لاب توب Blade 18 بإمكانيات خارقة

آبل تفاجىء متابعيها بإصدارات جديدة بإمكانيات وميزات جبارة فما القصة؟

بإمكانيات جبارة.. تسريبات حول هاتفي Vivo V30 و V30 Pro

بإمكانيات جبارة ومميزات خارقة.. ساعات ذكية مناسبة لهواة الرياضات

الأرقام المجهولة ..جوجل تفاجئ المستخدمين بميزة جديدة| ما فوائدها ؟

اختراق بياناتك .. كيف تحمي نفسك من روبوتات الدردشة ؟

صورة في صورة .. واتساب تعلن عن تطوير خاصية جديدة فما القصة؟

ترشيحاتنا

قرار جديد بشأن مشروع تطوير رأس الحكمة

لا تتجاهلها.. 3 طرق لحماية بياناتك عند استخدام متصفح كروم

قبل أداء صلاة العيد وبعدها.. تعرف على أبرز السنن المستحبة

محدش يخفف هدومه.. أمطار رعدية وتحذير من الأرصاد قبل العيد

مفاجأة بشأن أسعار السلع الغذائية خلال أيام عيد الفطر المبارك

القيادة المركزية الأمريكية: تدمير نظام دفاع جوي وأنظمة طائرات مسيرة بالبحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدمر الجهاز الهضمي.. أخطر الأطعمة على المعدة الفارغة توقف عن تناولها فورا

دوللي شاهين تحتفل بكليبها الجديد ست البنات.. شاهد

طبيب شهير يكشف حقيقة كلام ميدو عن وفاة المعد البدني للزمالك

فطار العيد الرسمي.. اكتشف فوائد الشاي باللبن

فيديو

النجم إياد نصار لـ صدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبارة عن سطر

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ