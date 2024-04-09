إيرادات السياحة ترتفع إلى 7.8 مليار دولار خلال 6 أشهر

كشفت بيانات حكومية عن ارتفاع إيرادات مصر السياحية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 6.1%، على أساس سنوي.

كما أوضح تقرير للبنك المركزي المصري عن أداء ميزان المدفوعات، ارتفاع إيرادات مصر السياحية إلى 7.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 7.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

عدد الليالي السياحية

وارتفع عدد الليالي السياحية خلال الفترة لتسجل 83.2 مليون ليلة، كما زاد عدد السائحين الوافدين لمصر بنسبة 14.7% إلى 7.8 مليون سائح.

جدير بالذكر أن ويبدأ العام المالي في مصر يبدأ في أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.