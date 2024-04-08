متحف جاير أندرسون ينظم معرضا مؤقتا بمناسبة يوم المخطوط العربي

نظم متحف جاير أندرسون معرضاً أثرياً مؤقتاً، تحت عنوان "المخطوط العربي"، لإلقاء الضوء على المخطوطات العربية من مختلف العصور الإسلامية، وذلك بمناسبة يوم المخطوط العربي، الذي يوافق 4 أبريل من كل عام.

وأوضحت مرفت عزت مدير عام متحف جاير أندرسون، أن ذلك يأتي في إطار خطة قطاع المتاحف لتفعيل دور المتاحف المصرية كمؤسسات ثقافية تعليمية تعمل على رفع الوعي الأثري بين أبناء المجتمع.

وأشارت إلى أن المعرض يضم 15 مخطوطا ومصحفا من حقب تاريخيّة مختلفة خلال العصر الإسلامي، منها مجموعة من المخطوطات في العلوم، والطب، والدين والأدب من بينهم مخطوط مجلد عبارة عن جزء من المصحف الشريف، ومخطوط مجلد من كتاب " ورد الحكام من شرح غرر الأحكام"، ومخطوط مجلد بعنوان " دلائل الخيرات وشوارق الأنوار بذكر الصلاة على النبي المختار"، ومخطوط بعنوان "مشتمل الأحكام في الفتاوى الحنيفية"، بالإضافة إلى مجموعة من المصاحف المنفذة بخط اليد.

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