عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 286 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف مجهولة المصدر بالغربية

صدى البلد

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، على 286 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

أستاذ بجامعة طنطا يقدم دراسة بحثية لتحويل كليات التربية الرياضية لأكاديميات استثمارية| شاهد

وكان الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية ، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية ، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية ، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 286 عبوة.

أبناء وطن واحد.. محافظ الغربية يستقبل وفدا من الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بالعيد

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

الأدوية الأدوية البيطرية استثمارية الطب البيطري بالغربية الطب البيطري التربية الرياضية الد أدوية بيطرية العيادات البيطرية الجهات المعنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

حجب السكر.. المشدد 18 عاما لـ مستشار وزير التموين وعزله من منصبه

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

أمطار رعدية والقادم أصعب.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس اليوم

رضا عبد العال يفتح النار على مهاجم الأهلي بعد ضياع الأهداف.. تفاصيل

بعد وصفه لها بالحب الحقيقي.. ياسمين عبد العزيز ترد: «كدابين» لشيرين عبد الوهاب

موضوعات متعلقة

جامعة طنطا: فتح تحقيق في واقعة تمزيق جسد طالب على يد زملائه..صور

ترشيحاتنا

القبض على المتهمين بإلقاء عشيق شقيقتهم من الطابق الثامن ببشتيل

جوارديولا يتغزل في لاعب ريال مدريد قبل ساعات من مباراة مانشستر سيتي

إبراهيم فايق يترك العمل في أون تايم سبورتس.. إلى أين؟

تحذير خطير من القائد الأمريكي بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ بشأن تحرك صيني مقلق

خلافات شديدة داخل الائتلاف الإسرائيلي بسبب الصفقة مع حماس

صلاة العيد .. هل يجوز أداؤها في المنزل منفردا بعذر أو بدون؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مختلفة وغير تقليدية.. 4 طرق لعمل الرنجة

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

إطلالة إيمان العاصي تثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

خليك على الاتيكيت واتعلم آداب زيارات المريض في المستشفي أيام العيد

فيديو

سقوط ميكروباص بالركاب في النيل .. تفاصيل حـ.ادث معدية بني سويف

أمطار رعدية وغزيرة.. تحذير من حالة الطقس وتخفيف الملابس

أسعار الذهب في العيد.. هل يستمر المعدن الأصفر في الارتفاع؟

النجم إياد نصار لـ صدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبارة عن سطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ