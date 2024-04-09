تهديدات إرهابية| حقيقة إلغاء مباراة أرسنال وبايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا

كشفت قوات الشرطة في لندن حقيقة تأجيل مباراة أرسنال وبايرن ميونيخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تلقي تهديدات إرهابية.

وأكدت قوات الشرطة في لندن أن مباراة اليوم الثلاثاء بين آرسنال وبايرن ميونخ، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ستكون آمنة، رغم التهديدات الإرهابية التي ظهرت على الإنترنت.

ونشرت قناة تبث رسائل لتنظيم (داعش) الإرهابي، أمس الإثنين، منشورا يهدد الملاعب الأربعة التي تقام فيها مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، وهي ملعب سانتياجو برنابيو، ومتروبوليتانو، وبارك دي برانس، وملعب الإمارات، بعبارة "اقتلوا الجميع".

وأكدت شرطة العاصمة الإنجليزية أن مستوى التأهب الإرهابي لم يتغير، على الرغم من التهديدات المزعومة لداعش.

من جانبه أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن المباريات ستقام كما هو مقرر.

وقال آدي أديلكان، نائب مفوض شرطة العاصمة والمسؤول عن أمن المباراة إن "مستوى التأهب الإرهابي لا يزال عند "مُحتمل"، مما يعني أن الهجوم قد يكون ممكنا.

وتابع: "نحن نعمل مع زملائنا في وكالة مكافحة الإرهاب لأحداث لندن، ونأخذ أي معلومات يمكن أن تساعدنا في الحفاظ على سلامة الناس".

وأضاف "نحن على دراية بالمنشورات التي يتم تداولها على الإنترنت حول المباريات في أوروبا وهنا في لندن. ومع ذلك، يمكنني أن أؤكد للناس أن لدينا خطة شرطية قوية لمباراة الليلة وأننا نعمل مع أمن النادي لضمان سير المباراة بشكل طبيعي".