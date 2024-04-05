إصابة 5 لاعبين من بايرن ميونيخ قبل مواجهة أرسنال في دوري أبطال أوروبا

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، عن إصابة خمسة لاعبين من الفريق تثير شكوكًا حول مشاركتهم في مباراة أرسنال في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة فريق هايدنهايم في الجولة 28 من الدوري الألماني، وخلال المؤتمر الصحفي، أكد توخيل أن مانويل نوير وكينجسلي كومان وليروي ساني وأليكس بافلوفيتش ونصير مزراوي يعانون من إصابات ومن المشكوك في قدرتهم على المشاركة في المباراة.

وأشار توخيل إلى أنهم يعانون من مشاكل بدنية تجعل من الصعب تأكيد مشاركتهم في مواجهة أرسنال في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقي بايرن ميونيخ بفريق أرسنال في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.