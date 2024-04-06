عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنجاز تاريخي في انتظار توماس مولر مع بايرن ميونيخ

توماس مولر نجم بايرن
توماس مولر نجم بايرن ميونخ

تمكن توماس مولر نجم فريق بايرن ميونخ، من تسجيل رقم قياسي مع الفريق البافاري، بعد مشاركته في لقاء هايدنهايم، ضمن منافسات الدوري الألماني، اليوم السبت.

txt

الخارجية الفلسطينية تُدين محاولات الاحتلال إخلاء أماكن تابعة للكنيسة الأرمنية بالقدس

txt

مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي الخفيف في عيد الفطر 2024

وشارك مولر مع بايرن ميونخ بشكل أساسي، خلال مباراة هايدنهايم، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر البوندسليجا.

وأشار الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، إلى أن توماس مولر وصل إلى مباراته رقم 700 مباراة مع بايرن ميونخ.

إنجاز مولار مع بايرن

وأصبح توماس مولر أول لاعب بخلاف حراس المرمى، يصل إلى هذا الإنجاز مع الفريق البافاري.

ولم يحقق هذا الإنجاز مع بايرن ميونخ من قبل، سوى الحارس سيب ماير، الذي شارك في 709 مباريات.

يذكر أن بايرن ميونخ خسر مباراة هايدنهايم، بنتيجة 2-3، ليتجمد رصيد البافاري عند 60 نقطة في وصافة البطولة.

خسارة بايرن ميونخ أمام هايدنهايم
سقط بايرن ميونخ في فخ الخسارة بثلاثية مقابل هدفين أمام هايدنهايم  بالدوري الألماني، في  اللقاء الذي أقيم  على ملعب فويت أرينا، ضمن منافسات الجولة رقم 28 من الدوري الألماني. 

مولر بايرن ميونخ توماس مولر الدوري الألماني هايدنهايم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذروة الإثنين والثلاثاء.. الأرصاد تُفجر مفاجأة عن طقس الـ6 أيام القادمة

الصحة تكشف تفاصيل حريق مستشفي التامين الصحي في مدينة نصر

بعد قفزة الاحتياطي إلى 40 مليار| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن

صفقة الموسم.. الزمالك يزف بشرى لجمهوره بضم هذا اللاعب

حسن شاكوش وطليقته ريم طارق ضحايا رامز جلال اليوم

صدمة لجماهير الأهلي بشأن مدة غياب حسين الشحات

هل رأيت ليلة القدر في 27 رمضان؟.. 7 من 10 علامات ظهرت أمس واليوم

مسئول كبير ورجل أعمال.. إحالة أكبر قضية رشوة في البترول إلى الجنايات| خاص

موضوعات متعلقة

مهاجم ليفربول يتوقع فوز فريقه بلقب الدوري الانجليزي لهذا السبب

منافسة صعبة..هل يخطف محمد صلاح لقب هداف الدوري الانجليزي ؟

مستوى لاعبي نادي الاتحاد السعودي يختلف عن ريال مدريد.. تصريحات مثيرة لكريم بنزيما

أرسنال يتشبث بالأمل..موعد مباريات الدوري الإنجليزي الليلة

كريستيانو رونالدو يسعى لتعيين مدير رياضي لنادي النصر السعودي..من هو؟

محمد صلاح يستعد لمواجهة نارية.. كلوب يكشف عن تفاصيل لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد

متصدر الدوري .. من هو المرشح المحتمل لقيادة ليفربول خلفا ليورجن كلوب

خسارة كبيرة.. نجم استون فيلا يغيب عن فريقه لنهاية الموسم

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي : قلبي "حديد" بالله وبالمصريين

الرئيس السيسي: المسؤول في أي دولة قوي بناسه.. وبناء الإنسان أولوية أولى

أمبري: استهداف سفينة جنوب غرب الحديدة باليمن

صلابة المصريين.. الرئيس السيسي: لما بقول القلب حديد يعني القلب حديد بالناس

وزير التعليم العالي ينعي الدكتور أحمد فتحي سرور

ريم طارق تكشف حقيقة تعرضها للضرب من حسن شاكوش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضي لامع.. عبير صبري تثير ضجة بملابسها عبر إنستجرام | شاهد

كارولين عزمي تستعرض رشاقتها | شاهد

بعد نجاح "بدون سابق إنذار".. نهال عنبر توجه رسالة للمخرج هاني خليفة

إطلالة غير متوقعة.. مي عمر تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة

فيديو

رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

أكذوبة سد النهضة فى إنتاج الكهرباء لـ إثيوبيا والدول المجاورة| شاهد

تقلبات جوية .. منخفض جوي وتحذير من تطورات حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ