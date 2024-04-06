إنجاز تاريخي في انتظار توماس مولر مع بايرن ميونيخ

تمكن توماس مولر نجم فريق بايرن ميونخ، من تسجيل رقم قياسي مع الفريق البافاري، بعد مشاركته في لقاء هايدنهايم، ضمن منافسات الدوري الألماني، اليوم السبت.

وشارك مولر مع بايرن ميونخ بشكل أساسي، خلال مباراة هايدنهايم، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر البوندسليجا.

وأشار الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، إلى أن توماس مولر وصل إلى مباراته رقم 700 مباراة مع بايرن ميونخ.

إنجاز مولار مع بايرن

وأصبح توماس مولر أول لاعب بخلاف حراس المرمى، يصل إلى هذا الإنجاز مع الفريق البافاري.

ولم يحقق هذا الإنجاز مع بايرن ميونخ من قبل، سوى الحارس سيب ماير، الذي شارك في 709 مباريات.

يذكر أن بايرن ميونخ خسر مباراة هايدنهايم، بنتيجة 2-3، ليتجمد رصيد البافاري عند 60 نقطة في وصافة البطولة.

خسارة بايرن ميونخ أمام هايدنهايم

سقط بايرن ميونخ في فخ الخسارة بثلاثية مقابل هدفين أمام هايدنهايم بالدوري الألماني، في اللقاء الذي أقيم على ملعب فويت أرينا، ضمن منافسات الجولة رقم 28 من الدوري الألماني.