بعد خسارة بايرن ميونخ.. ليفركوزن تفصله مباراة واحدة عن التتويج بالدوري الألماني|تفاصيل

خسر بايرن ميونخ أمام ضيفه هايدنهايم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت ضمن الجولة 28 من الدوري الألماني.

ورغم تقدم بايرن بهدفين، إلا أن هايدنهايم تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليحقق فوزا مفاجئا. يُعتبر هذا الخسارة الأولى لبايرن أمام فريق صاعد في الدوري الألماني منذ 23 عامًا.

في مباراة أخرى، فاز باير ليفركوزن على مضيفه يونيون برلين بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة بفارق 16 نقطة عن بايرن ميونخ. يونيون برلين تجمد رصيدها عند النقطة 29 في المركز الـ12.

بهذا الفوز، يقترب باير ليفركوزن أكثر من حسم لقب الدوري الألماني، حيث يحتاج فقط لفوز واحد للتتويج، وقد يحسم اللقب في المباراة المقبلة ضد فيردر بريمن.