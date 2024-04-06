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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بايرن ميونخ ينافس برشلونة على ضم لاعب السيتي

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية  عن رغبة نادي بايرن ميونخ الألماني في ضم جواو كانسيلو، مدافع برشلونة المعار من مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعزيز صفوف الفريق.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، يسعى بايرن ميونخ للتعاقد مع كانسيلو لتدعيم صفوفه وتعويض رحيل ألفونسو ديفيز المحتمل إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي البافاري كان مهتمًا بإعادة جواو كانسيلو من مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية، ولكنه واجه منافسة شديدة من برشلونة.

وتطلب مانشستر سيتي مبلغًا يتراوح بين 40 إلى 50 مليون يورو للتخلي عن اللاعب نهائيًا، حيث يرفض تجديد إعارته ويفضل بيعه، بينما يستعد برشلونة لدفع حوالي 30 مليون يورو لضمه.

 

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