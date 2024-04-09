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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل إمبراطورية ميم 30.. خالد النبوي يتجاهل قرار إزالة المنزل

صدى البلد

شهدت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من الأحداث ، وبدأت بمقابلة نادين سكرتيرة شركة يحيي شاكر للعقارات،  الى مروان (نور النبوي) ومني (هاجر السراج) لتخبرهما بأنها تركت الشركة وتحذرهم من ضرورة قبول مختار أبو المجد (خالد النبوي) قرار بيع المنزل. 

خطوبة مديحة (نشوي مصطفي) من محمود (محمود حافظ) .

ذهاب مدير شركة يحيي شاكر وقرار بإزالة المنزل ، ويقرر مختار وأولاده أن يستمر فى المنزل مع أولاده ويتجاهلوا القرار،  لأنهم لا يستطيعوا إزالة المنزل وهما بداخله.

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مسلسل إمبراطورية م الحلقة 28.. خالد النبوي يكتشف بيع مروان للمنزل

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مسلسل إمبراطورية م الحلقة 27 .. خروج خالد النبوي من السجن وعودة هاجر السراج

يعرض مسلسل  إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

ملخص الأحداث

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوي مصطفي ، نور النبوي، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة

 

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم أحداث مسلسل إمبراطورية ميم كواليس مسلسلات رمضان 2024 كواليس مسلسلات رمضان ٢٠٢٤

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