مسلسل إمبراطورية ميم 30.. خالد النبوي يتجاهل قرار إزالة المنزل

شهدت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من الأحداث ، وبدأت بمقابلة نادين سكرتيرة شركة يحيي شاكر للعقارات، الى مروان (نور النبوي) ومني (هاجر السراج) لتخبرهما بأنها تركت الشركة وتحذرهم من ضرورة قبول مختار أبو المجد (خالد النبوي) قرار بيع المنزل.

خطوبة مديحة (نشوي مصطفي) من محمود (محمود حافظ) .

ذهاب مدير شركة يحيي شاكر وقرار بإزالة المنزل ، ويقرر مختار وأولاده أن يستمر فى المنزل مع أولاده ويتجاهلوا القرار، لأنهم لا يستطيعوا إزالة المنزل وهما بداخله.

يعرض مسلسل إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

ملخص الأحداث

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوي مصطفي ، نور النبوي، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة