السوداني يوجه كلمة للشعب العراقي بمناسبة عيد الفطر المبارك

هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الشعب العراقي والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

وقالت السوداني عبر حسابه على منصة إكس: "نبارك لشعبنا العراقي، وأمّتنا الإسلامية، حلول عيد الفطر المبارك، تقبل الباري صيامكم وأعمالكم".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "بهذه المناسبة، نجدد العهد لشعبنا الكريم، في المضيّ نحو أهداف برنامجنا، الذي يمثل تطلعات جميع العراقيين في كلّ أرجاء الوطن، ونؤكد عزمنا على الإصلاح والتنمية، انطلاقاً من مصالح العراق العليا، والتزامنا الدستوري ومسؤولياتنا القانونية والأخلاقية والوطنية".