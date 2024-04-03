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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

مطالبًا بحل أزمة غزة.. العراق يدين قصف القنصلية الإيرانية في دمشق

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

أدان العراق، اليوم الأربعاء، قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، واصفاً إياه بـ"الآثم".

وحسب شبكة “السومرية نيوز” العراقية، قال مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان، إن الأخير "أجرى، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عبّر خلاله عن خالص تعازي العراق، حكومةً وشعباً، باغتيال الجنرال محمد رضا زاهدي وعدد من رفاقه خلال العدوان الصهيوني، الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق"، مؤكداً "إدانة العراق لهذا العدوان الآثم".

وأشار السوداني إلى "عمق العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، وأهمية العمل على تعزيزها بما يصبّ في مصلحة الشعبين الصديقين".

كما أكد أن "استمرار العدوان على غزة سيؤدي بالمنطقة وأمنها إلى منزلقات خطيرة"، داعياً في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى "تولّي مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني ومنع امتداد الصراع إلى أرجاء المنطقة".

واستهدف الطيران الإسرائيلي، قبل أيام، مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما تسبب بدمار كبير فيها إضافة إلى المباني المجاورة لها.

غزة العراق القنصلية الإيرانية الرئيس الإيراني

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