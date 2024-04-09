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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بايرن ميونيخ يضرب أرسنال بهدفين في الشوط الأول

بايرني ميونيخ
بايرني ميونيخ

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني بتقدم البايرن بنتيجة 2-1، على ملعب الإمارات، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونجح في تسجل هدف الأرسنال اللاعب بوكايو ساكا في الدقيقة 12، وسجل هدفي بايرن ميونيخ سيرج جنابري وهاركي كين في الدقيقتين 18 و32.

وكشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، عن تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، على ملعب الإمارات، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل آرسنال، عودة الثنائي الهجومي بوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي للمشاركة الأساسية، بعد التعافي التام من الإصابة.

أما بايرن ميونخ، فيتسلح بمهاجمه الدولي الإنجليزي هاري كين، الذي سبق وأن زار شباك آرسنال كثيرًا، خلال فترة لعبه في توتنهام.

وجاء تشكيل الفريقين كالتالي:

آرسنال: رايا - كيويور - ساليبا - جابرييل - بن وايت - رايس - جورجينيو - أوديجارد - مارتينيلي - ساكا - هافيرتز.

بايرن ميونخ: نوير - ديفيز - دي ليخت - داير - كيميتش - جوريتسكا - لايمر - موسيالا - جنابري - ساني - كين.

ويلتقي الفائز من المواجهتين، مع المتأهل من لقائي ريال مدريد ومانشستر سيتي.

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