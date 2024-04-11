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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

جمعنّالك تريندات
جمعنّالك تريندات رمضان

حصاد رمضان 2024 سباق فني كبير شهده شهر رمضان، تزاحمت فيه التريندات الذي شغلت بال المصريين، حيث تصارعت الأعمال الفنية من مسلسلات وإعلانات وبرامج على الفوز بأن يكون دائمآ على شاشة المتفرج وأن يتفاعل معاها المشاهد ويكررها، ويكون العمل تريند على جميع منصات التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو التالي نقدم لكم حصاد رمضان 2024، ونكشف عن أبرز تريندات رمضان التي تفاعل مع الجمهور بشكل كبير معاها، وأصبح يرددها دائما في حياته اليومية وعن أبرز المسلسلات التي تربعت على عرش الدراما المصرية وعن البرامج التي حرص الجمهور على مشاهدتها 

ومع انتهاء شهر رمضان، فإنه كان يوجد علي مدار الشهر المبارك العديد من التريندات واللقطات المختلفة التي تفاعل معها المصريون، والتي كان من ضمنها مسلسلات دراما رمضان 2024، أو البرامج المتنوعة وبرامج المقالب التي تم عرضها في موسم رمضان.

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«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

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