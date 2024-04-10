تحدد مصير الرئيس يون.. انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية بكوريا الجنوبية

توجه الناخبون في كوريا الجنوبية، صباح اليوم الأربعاء، لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 300 نائب برلماني، منهم 254 برلمانيا في الدوائر الانتخابية و46 بالتمثيل النسبي، في الانتخابات العامة التي تجري على مستوى البلاد حتى مساء اليوم.

ويحق لنحو 30 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية لاختيار مرشحيهم.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، افتتحت مراكز الاقتراع لتصويت المواطنين على الانتخابات البرلمانية والتي يمكن أن تحدد ما إذا كان الرئيس يون سيوك-يول سيكون قادرا على المضي قدما في جدول أعماله بدعم تشريعي خلال السنوات الثلاث المتبقية في منصبه.

وبعد التصويت المبكر في الأسبوع الماضي، أصبح ما يزيد قليلا عن 30 مليون شخص مؤهلين للإدلاء بأصواتهم في التصويت الرئيسي.

ويعد الاهتمام العام بانتخابات هذا العام مرتفعا، كما يتضح من نسبة التصويت المبكر القياسية التي وصلت إلى 31.28%، وهي المرة الأولى التي تجاوزت فيها نسبة التصويت المبكر في الانتخابات البرلمانية 30% منذ أن أدخلت كوريا الجنوبية هذا النظام في عام 2014. ويبلغ عدد مقاعد الجمعية الوطنية 300 مقعد.

وتشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي سيفوز بمقاعد أكثر من حزب سلطة الشعب الحاكم، حتى إن البعض يتوقع حصول تكتل المعارضة الأوسع على أكثر من 200 مقعد مجتمعة.