عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بأول أيام العيد.. أمن الجيزة: إقبال متوسط على الحدائق ولا بلاغات تحرش

صدى البلد

رصدت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة هدوء الحالة الأمنية في أول أيام احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك وقلة الإقبال علي المتنزهات والحدائق.

 

وتبين من متابعة الخدمات الأمنية التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث أنه لم يتم رصد أي حالات تحرش أو حوادث من نوع التدافع أو المشاجرات بين رواد الحدائق والمتنزهات، كما سجلت المتابعة الأمنية المسئولة عن خدمة حديقة الاورمان توسط الإقبال وعدد الزائرين لعدم مرور ساعات طويلة من أول ايام العيد وتستقبل الحديقة الزوار على مدار اليوم ومن المتوقع زيادة اعدادهم بعد قليل.

 

فيما انتشرت القوات الأمنية بميدان النهضة لتأمين احتفالات المواطنين وزيارتهم لحديقة الأورمان بعد اغلاق حديقة الحيوان لتطويرها. 

 

txt

قاتـ لو عشيق شقيقتهم في بشتيل: رمى نفسه من الدور الثامن بعد ما سحلناه

txt

ثمانيني والرغبة الحرام.. سهرة حمراء مع متسولة وراء مقـ.تل عجوز الوراق

 وأجرت قوات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، جولات لمواجهة التحرش حيث قامت القوات بالمرور على الحدائق العامة ودور السينما، وقامت الضابطات بالتحدث مع المواطنين وخاصة البنات والسيدات، لمعرفة ما إذا كن تعرضن لأية مضايقات أو تحرش، وهو الأمر الذي لاقى استحسان المواطنين، الذين عبروا عن سعادتهم بتواجد الشرطة بجوارهم.


وتواصل قوات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، حملاتها بشكل مكثف، لمواجهة ظاهرة التحرش التي تزداد خلال الأعياد.

تحرش بلاغات تحرش أول أيام العيد غرفة عمليات أمن الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر مصري مسئول ينفي وجود مقترح أمريكي لقيام مصر بتفتيش النازحين إلى شمال غزة

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد

بيان عاجل لحكومة حماس بشأن جرائم الاحتلال في أول أيام عيد الفطر

كيفية صلاة عيد الفطر في البيت للرجال والنساء فردا وجماعة؟.. بـ5 خطوات

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

%25.. انخفاض أسعار اللحوم والمواد التموينية في أول أيام عيد الفطر

موضوعات متعلقة

تركيب «ستارة العيد» يتسبب في مصرع فتاة بالجيزة |تفاصيل

تحويلات مرورية بمحيط ساحات صلاة عيد الفطر المبارك

قاتـ لو عشيق شقيقتهم في بشتيل: رمى نفسه من الدور الثامن بعد ما سحلناه

صياد ينقذ فتاة قفزت في النيل من أعلى كوبري عباس بالجيزة

ثمانيني والرغبة الحرام.. سهرة حمراء مع متسولة وراء مقـ.تل عجوز الوراق

القبض على المتهمين بإلقاء عشيق شقيقتهم من الطابق الثامن ببشتيل

رايحين يقضوا إجازة العيد.. مصرع واصابة 21 شخصا في إنقلاب ميكروباص

هدوء بالمحاور وخدمات أمام الحدائق.. الحالة المرورية آخر أيام رمضان بالقاهرة الكبرى

ترشيحاتنا

دعاء العيد.. كلمات من السنة النبوية مأثورة عن الصحابة

جهود مكثفة في رفح ونفي ومفاوضات .. تحركات عاجلة مصر بشأن غزة في أول يوم العيد

بيان عاجل لحكومة حماس بشأن جرائم الاحتلال في أول أيام عيد الفطر

بأول أيام العيد.. أمن الجيزة: إقبال متوسط على الحدائق ولا بلاغات تحرش

هل يجوز للمرأة جمع الصلاة في العيد للحفاظ على المكياج.. رد الفقهاء

كيفية صلاة العيد لمن فاتته.. الأزهر يحدد أسهل طريقة لقضائها في أي وقت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الرنجة| جديدة وغير تقليدية

مصطفى شعبان مثقف.. هاجر أحمد تعلق على دورها في المعلم

من القاهرة لسيناء.. المواطنون يحتفلون بعيد الفطر في كل شوارع مصر.. صور

درة تبهر متابعيها بإطلالتها لاستقبال العيد| شاهد

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ