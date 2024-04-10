بأول أيام العيد.. أمن الجيزة: إقبال متوسط على الحدائق ولا بلاغات تحرش

رصدت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة هدوء الحالة الأمنية في أول أيام احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك وقلة الإقبال علي المتنزهات والحدائق.

وتبين من متابعة الخدمات الأمنية التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث أنه لم يتم رصد أي حالات تحرش أو حوادث من نوع التدافع أو المشاجرات بين رواد الحدائق والمتنزهات، كما سجلت المتابعة الأمنية المسئولة عن خدمة حديقة الاورمان توسط الإقبال وعدد الزائرين لعدم مرور ساعات طويلة من أول ايام العيد وتستقبل الحديقة الزوار على مدار اليوم ومن المتوقع زيادة اعدادهم بعد قليل.

فيما انتشرت القوات الأمنية بميدان النهضة لتأمين احتفالات المواطنين وزيارتهم لحديقة الأورمان بعد اغلاق حديقة الحيوان لتطويرها.

وأجرت قوات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، جولات لمواجهة التحرش حيث قامت القوات بالمرور على الحدائق العامة ودور السينما، وقامت الضابطات بالتحدث مع المواطنين وخاصة البنات والسيدات، لمعرفة ما إذا كن تعرضن لأية مضايقات أو تحرش، وهو الأمر الذي لاقى استحسان المواطنين، الذين عبروا عن سعادتهم بتواجد الشرطة بجوارهم.



وتواصل قوات مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، حملاتها بشكل مكثف، لمواجهة ظاهرة التحرش التي تزداد خلال الأعياد.