ثمانيني والرغبة الحرام.. سهرة حمراء مع متسولة وراء مقـ.تل عجوز الوراق

كشفت الاجهزة الامنية بالجيزة عن الملابسات الكاملة لمقتل عجوز بمنطقة الوراق بعد العثور على جثته مصاب بضربة على الراس حيث تبين ان سهرة حمراء مع متسولة وراء ارتكاب الجريمة.

الاجهزة الامنية بمديرية امن الجيزة تلقت اخطارا من قسم شرطة الوراق بالعثور على عجوز داخل شقته بمنطقة الوراق مصابا بضربة في الراس، انتقلت قوة امنية من قسم الشرطة الى مسرح الواقعة وتبين ان الجثة لعجوز يبلغ من العمر 84 عاما مصابا بضربة على الراس، كان يقيم بمفرده ويتردد عليه ابنه للاطمئنان عليه وعندما ذهب لزيارته وجده ملقى على الارض وراسه ينزف فنقله الى المستشفى الا انه فارق الحياة في اليوم التالي، واسفرت المعاينة عن وجود بعثرة في محتويات الشقة وتبين ان الدخول بطريقة شرعية ما يؤكد معرفة المجني عليه بالجاني.

اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية وضع خطة بحث رفيعة المستوى للكشف عن ملابسات الجريمة وتضمنت خطة البحث فحص علاقات المجني عليه والمترددين على منزله في وقت معاصر لوقوع الجريمة، واسفرت التحريات ان المجني عليه يعمل خفيرا في مساكن زينهم الجديدة بالقاهرة ومتعدد العلاقات النسائية.

افادت التحريات برئاسة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة انه كان يستضيف سيدة بمنزله رصدت كاميرات الرماقبة دخولها الى مسرح الجريمة وخروجها منه تحمل شاشة تليفزيون فتم البحث عنها حتى تم تحديد هويتها وتبين انها تعمل في ذات منطقة عمل المجني عليه حيث تتسول المال من المارة فطلب منها الذهاب معه الى المنزل لقضاء سهرة حمراء مقابل مبلغ مالي فذهبت معه واثناء تواجدهما في الشقة طمعت في بعض المتعلقات فضربته على راسه واستولت على هاتف محمول وشاشة وبعض المتعلقات وهو ما اعترفت به المتهمة امام العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة شمال الجيزة عقب القاء القبض عليها بمكان عملها في مساكن زينهم.