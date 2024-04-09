قاتـ لو عشيق شقيقتهم في بشتيل: رمى نفسه من الدور الثامن بعد ما سحلناه

فجرت اعترافات المتهمين بقـ تل عشيق شقيقتهم بمنطقة بشتيل في أوسيم مفاجآت، عقب القاء القبض عليهم، حيث اكدوا انهم لم يقوموا بإلقائه من الطابق الثامن وإنما قام هو بالقفز من الشرفة عقب قيامهم بضربه وتجريده من ملابسه وإكراهه على توقيع ايصالات امانة على غرار جريمة صيدلي حلوان ولاء زايد الذي القى بنفسه من الشرفة هربا من تعذيب زوجته وأسرتها.

وقال المتهمون "شقيقا الفتاة وقريبها وصديقهم"، خلال استجوابهم امام اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إنهم علموا من شقيقتهم انها دخلت في علاقة غير شرعية مع شاب عشريني كان يتردد عليها في غياب زوجها ومارسا الرذيلة عدة مرات حتى فوجئت به يبتزها بمقاطع فيديو صورها لهما اثناء العلاقة، فاتفق معه أشقاؤها على استدراجه للانتقام منه وأخذ مقاطع الفيديو التي يهددها بها.

وأضاف المتهمون ان شقيقتهم اتصلت هاتفيا بعشيقها وطلبت منه الذهاب اليها في المنزل لقضاء سهرة حمراء سويا بعد خروج زوجها للعمل، فاستجاب لها وعندما دخل الى الشقة فوجئ بوجود باقي المتهمين الذين قالوا: "كنا عاملين ليه كمين"، وحاول العشيق الهرب الا انهم حاصروه وسيطروا عليه لكثرة عددهم وجردوه من ملابسه تماما وقيدوا يديه بعدما أجبروه على توقيع 10 ايصالات امانة على بياض.

وفجر المتهمون مفاجأة عندما قالوا انهم فوجئوا بالعشيق يقفز من شباك شرفة الصالة اثناء الحديث معه ولم يتمكنوا من الامساك به ليسمعوا صوت ارتطام جسده على الارض ويفروا هاربين من الشقة.

وألقت الاجهزة الامنية بالجيزة القبض على مرتكبي جريمة بشتيل بالقاء عشيق شقيقتهم من الطابق الثامن بمنطة اوسيم حيث ضبط 5 متهمين، الأخت التي استدرجت عشيقها من اجل قيام شقيقيها وقريبها وصديقهم بالانتقام لشرفهم.

ونجحت مأموريات من مباحث اوسيم في القاء القبض على المتهمين الخمسة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقت مديرية امن الجيزة اخطارا بالعثور على جثة شاب سقط من الطابق الثامن بعقار بجوار مسجد بشتيل، فور اخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة وفحص ملابسات البلاغ.

وأسفر فحص قوة امنية برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز اوسيم عن العثور على جثة شاب في الثلاثينات من عمره مصابا بعدة اصابات بينها حروق في انحاء متفرقة من الجسد وعار تماما حيث تم تجريده من ملابسه وتقييده بالحبال.

شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث رفيع المستوى لحل لغز العثور على الجثة حيث اشارت المعاينة والتحريات الاولية الى وجود شبهة جنائية نظرا لحالة الجثة وتقييدها بالحبال، كما افادت التحريات ان المجني عليه القاه الجناة من الطابق الخامس ولم يسقط بمفرده.

التحريات التي اجراها العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة شمال الجيزة توصلت الى حقيقة الواقعة حيث تبين ان المجني عليه يرتبط بعلاقة غير شرعية بسيدة متزوجة ويتردد عليها في أوقات غياب زوجها في العمل ليمارسا الرذيلة.

أضافت التحريات ان شقيقي السيدة علما بعلاقة اختها الاثمة بعدما ترددت سمعتها على الالسنة وعايرهما بعض الاهالي بسلوك شقيقتهما واستقبالها رجلا غريبا في غياب زوجها ما اثار غضبهما وراقبا شقة اختهما حتى شاهدا عشيقها يصعد اليها وانتظرا قليلا وصعدا خلفه وعندما دخلا لشقة اختهما فوجئا به عاريا من ملابسه في صالة الشقة فانهالا عليه بالضرب وقيداه بالحبال وألقيا به من شرفة الشقة بالطابق الثامن ليسقط على الارض ويصارع الموت لعدة دقائق ثم يفارق الحياة وفر الشقيقان هاربين وبرفقتهما شخص ثالث عاونهما في الجريمة.

عند وصول رجال مباحث اوسيم الى مسرح الجريمة بعد ابلاغ الاهالي بسقوط جثة عارية من الطابق الثامن تم الاستعلام عن اصحاب الشقة واستجوب ضباط الشرطة الزوجة التي أدلت بكل تفاصيل الجريمة وضبط شقيقيها لها في احضان عشيقها ما دفعهما لسحله وضربه وتقييده بالحبال ثم القائه من الطابق الثامن ثم فرا هاربين.

وقالت الزوجة ان زوجها كان في العمل والمجني عليه اعتاد التردد عليها في غياب زوجها بعدما تعرفت عليه منذ فترة ونشأت بينهما علاقة غير شرعية حيث يذهب اليها في شقتها لممارسة الرذيلة في وجود ابنتيها حيث تدخلهما لغرفتهما حتى ينصرف عشيقها.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وانطلقت عدة مأموريات من مباحث اوسيم بقيادة المقدم مصطفى كمال رئيس المباحث بحثا عن المتهمين الهاربين لالقاء القبض عليهم حى نجحت في ضبطهم.