الآلاف يؤدون صلاة الفطر بساحة أبو الحجاج بالأقصر.. شاهد

أدى الآلاف من المواطنين بمدينة الأقصر اليوم بساحة ابو الحجاج الاقصرى، صلاة عيد الفطر المبارك وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وبرفقته مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وعقب أداء الصلاة قام المواطنين بأخذ الصور التذكارية مع محافظ الأقصر وتم توزيع الهدايا من البالونات والشوكولاتة على المصلين وسط فرحة كبيرة.



وكان قد تقدم محافظ الأقصر بالتهنئة لأهالي المحافظة، وللشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء، متمنياً دوام السلام والخير على مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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