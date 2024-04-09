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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإنتهاء من توزيع 28 ألف كيلو لحوم و10 ألاف كرتونة رمضان بقرى الأقصر

صدى البلد

انتهت جمعية الأورمان بمحافظة الأقصر من توزيع عدد 28الف كيلو لحوم و10ألاف كرتونة مواد غذائية بأغلب أرجاء ومراكز وقرى المحافظة وذلك بالتعاون مع الجمعيات الاهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى داخل المحافظة.

 

وأكد محمد حسين بغدادى ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، ان توزيع اللحوم والكراتين جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشيداً بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة .

 

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وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم التوزيع على مستوى نطاق جميع مراكز محافظة الأقصر بالمجان من جمعية الأورمان على مدار شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أنه قد استفاد من توزيع الكراتين اغلب قرى المحافظة بعزبهم المختلفة.

موضحًا أن كراتين الأورمان تم توزيعها على الأهالى، والاسر الأكثر احتياجا من الارامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوى الهمم، من أبناء محافظة الأقصر وذلك لتخفيف الاعباء المادية على هذه الأسر وادخال الفرحة الى قلوبهم خاصة فى أيام وليالى الشهر الكريم.

يذكر أن التوزيع في شهر رمضان يأتى ضمن منظومة عمل جمعية الأورمان الهادفة إلى إمداد الأسر غيرالقادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم فى مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان بجانب دعم هذه الأسر موسميا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية فى رمضان، وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحى فى أيام عيد الأضحى المبارك.

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