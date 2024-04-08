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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الأقصر يعتمد المخطط العمراني لقرية الشيخ عامر

صدى البلد

أوضح المهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة الاقصر أن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر أعتمد المخططات التفصيلية لقرى الشيخ عامر بالقرنة والروافعة الغربية بالبياضية والسلام بأرمنت.

 وأشاد بجهود الهيئة العامة للتخطيط العمرانى برئاسة الدكتورة مها فهيم رئيس الهيئة والدكتور ياسر حلمى نائب رئيس الهيئة.

 

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يأتي ذلك فى إطار التعاون المثمر بين محافظة الأقصر والهيئة العامة للتخطيط العمرانى لضبط المنظومة العمرانية الحضارية والريفية من خلال إعداد المخططات الإستراتيجية العامة والتفصيلية لمدن وقرى المحافظة .


وفى سياق متصل،  قام المهندس السيد بدوى مدير المركز الأقليمى لجنوب الصعيد بعرض آخرالمستجدات الخاصة بتحديث المخطط الأستراتيجى العام لمدينة الأقصر وذلك بحضور الدكتور محمد العراقى أستشارى التخطيط العمرانى والمهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمراني ورؤساء المدن ومديرى الإدارات الهندسية .

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