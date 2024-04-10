عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرحة التجديد وكمال الأخلاق.. بوتين يهنئ مسلمي العالم بحلول عيد الفطر المبارك

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، المسلمين في روسيا وجميع دول العالم بحلول عيد الفطر المبارك.

 

وقال بوتين في بيان له: "أهنئ جميع المسلمين بمناسبة عيد الفطر، وأتمنى لهم من أعماق قلبي الصحة والنجاح وكل التوفيق".

 

وأضاف الرئيس الروسية: "على مدى قرون، جسد عيد الفطر للمسلمين فرحة التجديد والتطلع إلى كمال الأخلاق ونقاء الأفكار والأفعال، ويحافظ المسلمون في روسيا بعناية على التقاليد التاريخية والثقافية والدينية الغنية لأسلافهم، ويتبعون وصايا آبائهم، ويحتفلون بالعيد في مجتمعاتهم ومع أسرهم، ويقدمون المساعدة للمحتاجين".

حال فوز ترامب.. وزير أمريكي سابق يكشف ما سيفعله بوتين تجاه أوكرانيا

الزعيم الكوري الشمالي يبعث برقية تعزية إلى بوتين بسبب فيضانات أورينبورج

فلاديمير بوتين الرئيس الروسى عيد الفطر المبارك روسيا عيد الفطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

كم عدد تكبيرات صلاة العيد ووقتها وهل يجوز تركها؟ وهذه أفضل صيغ التكبير

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

لعملاء «إنستا باي»| احذر هذا التصرف عند تحويل الأموال.. قد يتسبب في خسارة نقودك

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

موضوعات متعلقة

حال فوز ترامب.. وزير أمريكي سابق يكشف ما سيفعله بوتين تجاه أوكرانيا

الزعيم الكوري الشمالي يبعث برقية تعزية إلى بوتين بسبب فيضانات أورينبورج

الروس يؤيدون اتهام بوتين لأوكرانيا بارتكاب هجوم موسكو

رغم الحرب.. بوتين يخصص 400 مليار روبل لتطوير السياحة الروسية

تدمر العلاقات.. روسيا ترد على اليابان بعد عدم تهنئتها بفوز بوتين بالانتخابات

صحف الإمارات| مفاوضات الهدنة في غزة مستمرة.. وبايدن يهين بوتين مجددًا

ترشيحاتنا

أمطار تضرب تلك المحافظات.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس أول أيام العيد؟

هل تسقط صلاة الظهر لمن صلى العيد .. تعليق العلماء

خناقة ستات تتحوّل لجريمة قـ.تل بقنا.. تفاصيل صادمة

6000 جنيه| كتاب دوري من وزارة العمل لمتابعة تطبيق رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

فرحة التجديد وكمال الأخلاق.. بوتين يهنئ مسلمي العالم بحلول عيد الفطر المبارك

%25.. انخفاض أسعار اللحوم والمواد التموينية في أول أيام عيد الفطر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما تاكل.. خبير يفجر مفاجأة عن السعرات الحرارية لـ الكعك

في أول يوم فطار| نظام غذائي صحي بعد رمضان

بفستان العيد.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

في أول يوم العيد.. تحذير شديد من تناول الفسيخ

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ