فرحة التجديد وكمال الأخلاق.. بوتين يهنئ مسلمي العالم بحلول عيد الفطر المبارك

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، المسلمين في روسيا وجميع دول العالم بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال بوتين في بيان له: "أهنئ جميع المسلمين بمناسبة عيد الفطر، وأتمنى لهم من أعماق قلبي الصحة والنجاح وكل التوفيق".

وأضاف الرئيس الروسية: "على مدى قرون، جسد عيد الفطر للمسلمين فرحة التجديد والتطلع إلى كمال الأخلاق ونقاء الأفكار والأفعال، ويحافظ المسلمون في روسيا بعناية على التقاليد التاريخية والثقافية والدينية الغنية لأسلافهم، ويتبعون وصايا آبائهم، ويحتفلون بالعيد في مجتمعاتهم ومع أسرهم، ويقدمون المساعدة للمحتاجين".