الزعيم الكوري الشمالي يبعث برقية تعزية إلى بوتين بسبب فيضانات أورينبورج

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بعث برقية تعزية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن انهيار السد والفيضانات في منطقة أورينبورج.

وقال الزعيم الكوري الشمالي في البرقية: "أعرب كيم نيابة عن حكومة وشعب كوريا الشمالية ونيابة عن نفسه، عن تعازيه العميقة للرئيس الروسي، ومن خلاله، للحكومة الروسية وشعبها والضحايا بسبب الأخبار الحزينة".

كما أعرب الزعيم الكوري الشمالي في رسالته عن أمله في أن تتمكن حكومة وشعب روسيا من "القضاء على آثار الكارثة الطبيعية في وقت مبكر وأن يستعيد السكان في المناطق المنكوبة سلامهم في أقرب وقت ممكن تحت قيادة روسيا".

وأشار كيم جونج أون إلى أن "شعب كوريا الشمالية سيكون دائما مع الشعب الروسي"

ووقع الانهيار الجزئي لسد في أورسك بمنطقة أورينبورج في مكانين ليلة 6 أبريل، حيث وقع انهيار آخر في مساء اليوم نفسه.

وأغرقت المياه المتصاعدة من نهر الأورال 6100 منزل، وفقا لأحدث البيانات.

وقال مسؤولون إنه تم العثور على جثتي شخصين في المنطقة التي غمرتها الفيضانات، لكنهما لم يقتلا بسبب حالة الطوارئ.

وأعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ على المستوى الإقليمي وحثت السكان على الإخلاء.