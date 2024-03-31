استدعاء 150 ألف روسي.. بوتين يوقع مرسوماً بشأن التجنيد العسكري في الربيع

كشفت وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما بشأن التجنيد العسكري الروتيني في فصل الربيع، إذ من المقرر استدعاء 150 ألف مواطن لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، تلزم روسيا جميع الرجال بأداء خدمة عسكرية لمدة عام أو الخضوع لتدريب عسكري معادل أثناء دراستهم الجامعية اعتبارا من سن 18 عاما.

وفي يوليو، صوت مجلس النواب الروسي على رفع الحد الأقصى لسن تجنيد الرجال إلى 30 عاما بدلا من 27. ودخل التشريع الجديد بالفعل في حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024.

وفي سبتمبر الماضي، وقع بوتين أمرا باستدعاء 130 ألفا في حملة الخريف وخططت روسيا في الربيع الماضي لتجنيد 147 ألفا، خاصة في خضم الصراع بين روسيا وأوكرانيا.