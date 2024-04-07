روسيا تعلن تدمير 15 مسيرة أوكرانية فوق مناطق حدودية

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، تدمير 15 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق حدودية.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد قبة وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجيا للطاقة النووية، حسبما أفاد المكتب الصحفي للمحطة في بيان عبر "تيليجرام".

وأوضح البيان أن الهجوم لم يؤد إلى وقوع إصابات أو أضرار خطيرة، كما لم تسجل هناك تهديدات بانتهاك سلامة المحطة، ولم تتغير الخلفية الإشعاعية في المحطة والمنطقة المحيطة بها وهي تبقى عند مستوى يتوافق مع التشغيل العادي لوحدات الطاقة ولا يتجاوز معدلات الإشعاع الطبيعي.

يأتي ذلك بعد ساعات معدودة على استهداف أراضي المحطة بمسيرات انتحارية أوكرانية، حيث تم تسجيل سقوط مسيرة في منطقة غرفة الطعام، وتضررت شاحنة كانت تفرغ المواد الغذائية، فيما سقطت مسيرة أخرى في منطقة ميناء الشحن، حسب بيان للمكتب الصحفي للمحطة.

ولفت البيان إلى أن الهجوم وقع بعد 20 دقيقة على إتمام خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لجولة روتينية في الموقع.

ووصف البيان قصف محطة زابوروجيا بأنه غير مقبول، مضيفا أنه لا توجد محطة واحدة للطاقة النووية في العالم مصممة لتحمل حرائق واسعة النطاق، وأن الإضرار بالبنية التحتية قد يؤثر في التشغيل الآمن للمنشأة.