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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

تحذير غريب من الخبير
تحذير غريب من الخبير الهولندي لـ"الحساسين" خلال عيد الفطر

اعتاد الجميع على سماع تحذيرات وتوقعات خاصة بـ الزلازل والهزات الأرضية من عالم الفلك الهولندي فرانك هوغربيتس وهو الأمر الذي جعل الكثيرين يطلقون عليه لقب خبير الزلازل نظرًا لتحقق العديد من نبوءاته حول العالم.

لكن هذه المرة، خرج هوغربيتس على العالم بتغريدة عبر حسابه على موقع إكس (تويتر سابقًا) يحذر فيها من شيء غريب آخر وهو إصابة الحساسين بطنين أو رنين قوي في الأذن.

التأثير الكهرومغناطيسي ومرضى الحساسية

وأرجع عالم الفلك الهولندي هذا الأمر إلى أن التأثير الكهرومغناطيسي في الوقت الحالي قوي ويؤثر على القشرة الأرضية والغلاف الجوي.

وقال هوغربيتس في تغريدته التي نشرها اليوم الأربعاء بأول أيام عيد الفطر المبارك إن هذه هي هندسة الكواكب الحالية " فالتأثير الكهرومغناطيسي في الوقت الحالي قوي ويؤثر على القشرة الأرضية والغلاف الجوي".

وأوضح أنه هذا التأثير قد يتسبب في إحداث طنين أو رنين قوي في الأذن لدى الأشخاص الذي وصفهم بالـ"الحساسين" رافقًا آخر نشرة فلكية له على حسابه وحساب الهيئة الفلكية التي يرأسها وهي SSGEOS بالتغريدة والتي أفاد فيها أن اقترانات الكواكب خلال أيام عيد الفطر المبارك (9 و 10 و11 إبريل) وتشمل 4 اقترانات كوكبية ستكون أمرًا بالغ الأهمية حسب تعبيره.

كما أشار إلى أن غدا الخميس (ثاني أيام عيد الفطر المبارك) سيكون هناك اقتران بين الأرض والشمس وعطارد محذرًا من إمكانية تأثير هذه الاقترانات على القشرة الأرضية مُحدِثة زلازل خاصة في الفترة ما بين 11 و 13 إبريل، وهذا يعني أن عالم الفلك الهولندي يحذر من أمورًا سيئة ستحدث على مدار أيام إجازة عيد الفطر المبارك.

لا أساس علمي

ورغم تحقق عددًا من نبوءاته، إلا أن العلماء يؤكدون على عدم وجود أي طريقة علمية تتيح التنبؤ بالزلازل قبل حدوثها فضلًا عن أنه لا يوجد أي أساس علمي يدل على أن حركة الكواكب واصطفافها من الممكن أن يؤثر على كوكب الأرض مُحدثًا زلازل وهزات أرضية.

ويترأس عالم الفلك الهولندي فرانك هوغربيتس مؤسسة " استبيان هندسة النظام الشمسي SSGEOS - Solar System Geometry Survey" البحثية التي تركز على مراقبة الهندسة بين الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلازالي على كوكب الأرض، كما أنه يشتهر بربطه اقترانات الكواكب في الفضاء بحدوث هزات على الأرض.

خبير الزلازل خبير الزلازل الهولندي عيد الفطر فرانك هوغربيتس هوغربيتس

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ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

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