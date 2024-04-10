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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرحة العيد .. إلقاء البالونات والألعاب علي الأطفال باستاد طور سيناء الرياضي

القاء الالعاب
القاء الالعاب

نظمت محافظة جنوب سيناء احتفالية  كبيرة  بعيد الفطر المبارك حيث  القي عدد من المنظمين للاحتفالية  البالونات  والالعاب علي الاطفال من اعلي المقصورة الرئيسية وسط فرحة كبيرة من الاطفال الذين تسابقوا للامساك بالبالونات  والالعاب  .


كما قام اللواء خالد فودة  محافظ جنوب سيناء  بتوزيع عيديات علي الاطفال فئة الخمسين جنيه .


وكان ادي  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء صلاة العيد  باستاد طور سيناء الرياضي وسط آلاف المواطنين بطور سيناء .
وقد خرج المواطنين عقب انتهاء الصلاة إلي الحدائق العامة والشواطئ وكورنيش المدينة ومزار حمام موسي  للاحتفال بعيد الفطر المبارك .


وشهدت  مدن جنوب سيناء السياحية " شرم الشيخ - دهب - راس سدر " اقبال كبير من السياح المصريين والعرب الذين قدموا لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك وارتفعت الاشغالات السياحية لنحو 90٪ في الفنادق والمنتجعات السياحية .


وفي مدينة راس سدر تدفقت مئات الحافلات السياحية  من القاهرة الكبري والدلتا لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك في راس سدر والاستماع بالشواطئ الخلابة .


ومن جانبه اكد اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن تم توفير جميع الخدمات للقادمين بجنوب سيناء وتشكيل غرفة عمليات علي مدار الساعة  لتوفير كل سبل الراحة للقادمين بجنوب سيناء .

فرحة العيد

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IMG_٢٠٢٤٠٤١٠_٠٨٢١٤٧
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IMG_٢٠٢٤٠٤١٠_٠٥٥١٤٩
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IMG_٢٠٢٤٠٤١٠_٠٨١٦١٥
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IMG_٢٠٢٤٠٤١٠_٠٥٤٤٣٥
جنوب سيناء فرحة العيد القاء ألعاب

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