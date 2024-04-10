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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يزور "أكبر معمر" بجنوب سيناء أول أيام "الفطر" ويمنح العيدية لأحفاده

فودة مع اكبر معمر
فودة مع اكبر معمر

زار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الشيخ  محمود حسين محمود اكبر معمر بجنوب سيناء في منزله بوادي مجيرح بطور سيناء علي هامش زيارته للدهب اليوم .
وقد التقي فودة اكبر معمر بجنوب سيناء  وقبل رأسه كما عتاد زيارته خلال الاعياد 
وقد اطمئن  علي صحته وتحاور معه ومنح احفاد عيديات فئة الخمسين جنيه.

وقال محافظ جنوب سيناء انه يحرص خلال زياراته المتعددة في المناسبات المختلفة  لمدينة دهب علي لقاء الشيخ محمود حسين، وابنائه واحفاده ويسعد بتوزيع العيدية علي الأطفال  بالتجمع البدوي 
وقدم المحافظ هدية عبارة عن كراتين مواد غذائية وكعك العيد كما حرص علي توزيع العيدية علي اطفال التجمع وهناهم بعيد الفطر المبارك.
وفي سياق متصل قام فودة بجولة بمدينة دهب التقي فيها اهل مدينة دهب ومشايخ و عواقل بدو دهب  واستمع لمطالبهم .
كما افتتح  محافظ جنوب سيناء، خلال ج دهب، صيدلية تعمل بنظام " 24" ساعة  لتوفير الخدمة لأهالي دهب وزائريها علي مدار اليوم، وايضا افتتح مطعم اسماك بمنطقة دهب سكوير بمدينة دهب.

وطالب محافظ جنوب سيناء خلال الافتتاح بضرورة تنوع الانشطة لارضاء مختلف الاذواق وزيادة الجذب السياحي للمنطقة.

رافق المحافظ اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة دهب، والنائب سليمان عطيوي عضو مجلس النواب،  وتوني كازا مياس مالك دهب سكوير،ومشايخ وعواقل مدينة دهب

اكبر معمر

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جنوب سيناء فودة أكبر معمر دهب مجيرح

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