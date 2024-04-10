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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

15 صورة ترصد فرحة الإسكندرانية بعيد الفطر المبارك

صلاة العيد بالعصافرة
صلاة العيد بالعصافرة قبلي شرقي الإسكندرية

فرحة كبيرة عاشها الإسكندرانية خلال صلاة عيد الفطر المبارك، وعقب الصلاة مباشرة، حيث أدى الملايين من جميع الطوائف صلاة العيد اليوم الأربعاء في المساجد والساحات والتي بلغت 513 ساحة.

 

ورصدت عدسة صدى البلد صور فرحة المواطنين والأطفال المتواجدين في الصلاة أو عقب انتهائها مباشرة في أول أيام عيد الفطر المبارك.

شاهد محافظ الإسكندرية يتفقد الكورنيش في أول أيام عيد الفطر

وفي سياق متصل أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، بجولة تفقدية على الكورنيش بنطاق أحياء الجمرك ووسط، وذلك وسط فرحة وأجواء مبهجة من المواطنين، متمنيًا أن يكون عيد سعيد على الجميع.

 

وخلال جولته بالكورنيش، التقى محافظ الإسكندرية عددًا من المواطنين لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم قضاء أوقات سعيدة في حدائق ومتنزهات المحافظة، والاستمتاع بأجواء العيد، وتبادل المحافظ التهنئة مع أهالي المحافظة، داعيًا الله -عز وجل- أن يعيد هذه الأيام على بلادنا بالأمن والأمان والخير والاستقرار.

 

وأكد المحافظ على أن جميع المسؤولين متواجدين بالشارع على مدار اليوم.وأضاف أنه تم تكثيف الاستعدادات والتجهيزات خلال الأيام السابقة على طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أي تجاوزات أو مخالفات.

الإسكندرانية صلاة العيد المساجد والسلحات أوثاف الإسكندرية

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