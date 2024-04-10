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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد محافظ الإسكندرية يتفقد الكورنيش في أول أيام عيد الفطر

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية في جولة تفقدية بالكورنيش

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، جولة تفقدية على الكورنيش بنطاق أحياء الجمرك ووسط، وذلك وسط فرحة وأجواء مبهجة من المواطنين، متمنيًا أن يكون عيد سعيد على الجميع.

وخلال جولته بالكورنيش، التقى محافظ الإسكندرية عددًا من المواطنين لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم قضاء أوقات سعيدة في حدائق ومتنزهات المحافظة، والاستمتاع بأجواء العيد، وتبادل المحافظ التهنئة مع أهالي المحافظة، داعيًا الله -عز وجل- أن يعيد هذه الأيام على بلادنا بالأمن والأمان والخير والاستقرار.

وأكد المحافظ أن جميع المسؤولين متواجدين بالشارع على مدار اليوم، منوها بأنه تم تكثيف الاستعدادات والتجهيزات خلال الأيام السابقة على طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أي تجاوزات أو مخالفات.

ورافق المحافظ خلال الجولة، اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، والمهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والمهندسة زينب السيد رئيس حي وسط، والمهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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