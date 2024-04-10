مديرية تموين الإسكندرية تتابع أعمال المخابز البلدية والأسواق بالمحافظة

ترأس اليوم المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية لمتابعة أعمال المخابز البلدية والأسواق وجميع الأنشطة التموينية بعد صلاة عيد الفطر المبارك حيث تتابع الأجهزة الرقابية للمديرية وقيادات المديرية موقف المخابز البلدية لتوفير الخبز البلدي المدعم خلال أجازة العيد.

وأشارت المديرية في بيان إلى أن هناك متابعة من خلال غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية (إدارة تموين المنتزة - إدارة تموين شرق - إدارة تموين وسط - إدارة تموين غرب و الجمرك - إدارة تموين العجمى - إدارة تموين العامرية - إدارة تموين برج العرب)، كما يتابع فريق عمل الرقابة التموينية بالمديرية المخابز و الأسواق بأنحاء المحافظة، وكذلك تتابع إدارة التجارة الداخلية أعمال محطات تموين السيارات و مستودعات البوتاجاز.

وأضاف البيان أن فرق الأجهزة الرقابية للمديرية انتشرت بين المواطنين في المخابز والأسواق لمتابعة إنتاج الخبز المدعم بالأوزان والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة، وتوافر جميع السلع الغذائية واللحوم و الدواجن والأسماك و الخضر والفواكه بالأسواق معلن عن أسعارها ومدد صلاحيتها، ولا تزال غرفة العمليات منعقدة للاطمئنان على سير عمليات الإنتاج و توافر السلع بالأسواق.