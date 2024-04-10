عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية تموين الإسكندرية تتابع أعمال المخابز البلدية والأسواق بالمحافظة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ترأس اليوم المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية لمتابعة أعمال المخابز البلدية والأسواق وجميع الأنشطة التموينية بعد صلاة عيد الفطر المبارك حيث تتابع الأجهزة الرقابية للمديرية وقيادات المديرية موقف المخابز البلدية لتوفير الخبز البلدي المدعم خلال أجازة العيد.

شاهد محافظ الإسكندرية يتفقد الكورنيش في أول أيام عيد الفطر

محافظ الإسكندرية يشارك المواطنين صلاة عيد الفطر بمسجد الإمام البوصيري

وأشارت المديرية في بيان إلى أن هناك متابعة من خلال غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية (إدارة تموين المنتزة - إدارة تموين شرق - إدارة تموين وسط - إدارة تموين غرب و الجمرك - إدارة تموين العجمى - إدارة تموين العامرية - إدارة تموين برج العرب)، كما يتابع فريق عمل الرقابة التموينية بالمديرية المخابز و الأسواق بأنحاء المحافظة، وكذلك تتابع إدارة التجارة الداخلية أعمال محطات تموين السيارات و مستودعات البوتاجاز.

وأضاف البيان أن فرق الأجهزة الرقابية للمديرية انتشرت بين المواطنين في المخابز والأسواق لمتابعة إنتاج الخبز المدعم بالأوزان والمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة، وتوافر جميع السلع الغذائية واللحوم و الدواجن والأسماك و الخضر والفواكه بالأسواق معلن عن أسعارها ومدد صلاحيتها، ولا تزال غرفة العمليات منعقدة للاطمئنان على سير عمليات الإنتاج و توافر السلع بالأسواق.

الاسكندرية التجارة الداخلية الأنشطة التموينية الرقابة التموينية السلع الغذائية العمليات المركزية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

فستان جريء.. مريام فارس تشعل السوشيال ميديا بإطلالة أنيقة | شاهد

كيفية صلاة عيد الفطر في البيت للرجال والنساء فردا وجماعة؟.. بـ5 خطوات

%25.. انخفاض أسعار اللحوم والمواد التموينية في أول أيام عيد الفطر

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

المالية تطرح 50 مليون جنيه من «الفكة» بمناسبة عيد الفطر

أمطار تضرب تلك المحافظات.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس أول أيام العيد؟

ترشيحاتنا

غرب مدينة رفح.. إصابة عدد من الفلسطينيين بسبب سقوط صناديق مساعدات عليهم

جابر الخواطر.. الرئيس السيسي يفرح قلوب أسر الشهداء باحتفال عيد الفطر المبارك |تفاصيل

دعاء للميت أول يوم العيد .. ردده تجعل قبره روضة من الجنة

دعاء عيد الفطر .. أدعية مستجابة رددها عقب كل صلاة

البنك المركزي: 2.3 تريليون جنيه ائتمان محلي بالعملة الأجنبية في أكتوبر الماضي

بيسرق الحسابات وبينصب على المعارف.. سقوط هاكر الفيس بوك بالإسكندرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حواوشي الرنجة| جديدة وغير تقليدية

مصطفى شعبان مثقف.. هاجر أحمد تعلق على دورها في المعلم

من القاهرة لسيناء.. المواطنون يحتفلون بعيد الفطر في كل شوارع مصر.. صور

درة تبهر متابعيها بإطلالتها لاستقبال العيد| شاهد

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ