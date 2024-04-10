عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يشارك المواطنين صلاة عيد الفطر بمسجد الإمام البوصيري

صلاة العيد بمسجد
صلاة العيد بمسجد البوصيري

 

أدى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الإمام البوصيري بحي الجمرك بمشاركة المواطنين من الشباب والرجال والسيدات والأطفال، ووسط أجواء احتفالية مبهجة بينهم.

وقدم المحافظ التهنئة بعيد الفطر المبارك للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي في ظل قيادته الحكيمة.

 كما قدم التهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصري، داعيًا المولى -عز وجل- أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات على جموع الشعب المصري.

من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر 2024

وشهد صلاة العيد، اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، والمهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والمهندسة زينب السيد رئيس حي وسط، والمهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

الاسكندرية الإمام البوصيري الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ سلامة عبد الرازق الشعب المصري القيادات التنفيذية اللواء محمد الشريف اللواء خالد جمعة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جموع الشعب المصري حي الجمرك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

أفضل دعاء للميت في العيد.. بـ12 كلمة تعايده الملائكة وتجعل عيده في الجنة أجمل

كم عدد تكبيرات صلاة العيد ووقتها وهل يجوز تركها؟ وهذه أفضل صيغ التكبير

دعاء يوم العيد مستجاب.. أدركه بـ 5 كلمات عن النبي يغفلها الكثيرون

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

ترشيحاتنا

الآلاف يؤدون صلاة الفطر بساحة أبو الحجاج بالأقصر.. شاهد

خطبة عيد الفطر المبارك.. خطيب المسجد الحرام: بعملين تزيد النعم ويخف البلاء

الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر على شاطئ البحر بالغردقة

روسيا تعلن تدمير 5 قواعد للإرهابيين في محافظة حماس بـ سوريا

مركز مصر الثقافي الإسلامي .. صرح جديد لشعب مصر والعالم| فيديو

خامنئي في خطبة العيد: إسرائيل ستعاقب على هجوم القنصلية بدمشق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهم المسمار والحريف.. غياب 9 نجوم عن الأهلي والزمالك بمباراة القمة

طريقة تحضير البيتيفور بوصفة سريعة

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها | شاهد

أبراج بتحب الانتخة.. هتقضي العيد نوم وراحة

فيديو

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ